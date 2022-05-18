Про це повідомив у телеграм голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Сьогодні, 18 травня, – навчання в Полтаві", - написав він.

Жителів міста закликаликали зберігати спокій, якщо почують звуки пострілів чи вибухів.

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