"Буде чути вибухи": мешканців Полтави попередили про навчання ЗСУ
У Полтаві проведуть військові навчання 18 травня. Жителів закликали не панікувати
Про це повідомив у телеграм голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Сьогодні, 18 травня, – навчання в Полтаві", - написав він.
Жителів міста закликаликали зберігати спокій, якщо почують звуки пострілів чи вибухів.
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