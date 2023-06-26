Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, частина мешканців Нікополя знову з водою, але в ній наразі спостерігається підвищений рівень хлору.

"У Нікополі частково відновили водопостачання. Десь для третини мешканців міста. Нині вода подається з підвищеним вмістом хлору. Така технологія, адже довго труби були сухі – тепер необхідне більш ретельне очищення", - написав Лисак.

"Частково з централізованою послугою й Червоногригорівська громада. Там продовжують втілювати проєкт, який дасть змогу забезпечити водою всіх мешканців", - додав чиновник.

У Покрові та Магранці ситуація з водою поки без змін, здійснюється її підвіз автоцистернами.

У Криворізькому районі триває будівництво магістрального водогону "Інгулець – Південне".

За даними начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, водопостачання 70% міста вже 18 днів здійснюється виключно на резервах, накопичених у Південному водосховищі.

Ситуація з водопостачанням у Кривому Розі

6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, унаслідок чого почало стрімко міліти Каховське водосховище, яке живило частину Дніпропетровської області. Олександр Вілкул повідомив, що 70% містян можуть найближчим часом стикнутись із проблемами з водою, адже у Південне водосховище перестала потрапляти каховська вода. Більша частина міста споживає воду саме з Південного водосховища і лише 30% – із Карачунівського. Тому Вілкул закликав містян максимально економити воду. За його оцінками, води в Південному водосховищі вистачить щонайбільше на півтора місяці. За цей час влада розраховує напрацювати рішення для подальшого забезпечення Кривого Рогу водою.

6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн на будівництво нового магістрального водогону, який допоможе забезпечити Кривий Ріг, Нікополь і Марганець питною водою.

Основний проєкт – це будівництво водоводів нижче за місто Кривий Ріг від річки Інгулець до Південного водосховища.

"Інгулець ми будемо поповнювати з Карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів у кілька ниток труби діаметром 1020 мм плюс будівництво насосних, трансформаторних, іншої інфраструктури, закупівлі обладнання", - пояснив Вілкул.

При цьому запропоновано ще три допоміжні проєкти, які рятуватимуть місто від зневоднення, поки реалізується основний проєкт. Один із них фінансуватиме АрселорМіттал – найбільше металургійне підприємство міста.

Наразі водопостачання мешканців і підприємств суттєво обмежено, заборонено поливання городів і дачних ділянок і роботу автомийок.