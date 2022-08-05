Через війну РФ проти України світова економіка втратить $1 трильйон, – The Economist

Про це повідомляє The Economist.

15 лютого світовий економічний прогноз від The Economist Intelligence Unit (EIU) був, що ВВП мав зрости на 3,9%. Однак за 9 днів після публікації Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

"Економічні наслідки війни відтоді відчуваються в усьому світі: світові ціни на сировину злетіли, погіршилися перебої в ланцюжках поставок, інфляція стрибнула в більшості країн світу. Новий прогноз передбачає, що бойові дії триватимуть принаймні до кінця року. Тому прогноз глобального зростання погіршили на 1,1 відсоткового пункту до 2,8% у річному вимірі. Іншими словами, війна зменшила цьогорічний прогноз світового ВВП на 1 трильйон доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інші організації прогнозують подібний шок. Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз глобального зростання на 1,2 в.п. від початкової оцінки в січні до 3,2%.

Серед країн G20 найбільше ВВП втратить підсанкційна країна-агресор РФ. До кінця 2022 року згідно оцінки її економіка впаде на 10% під тиском санкцій порівняно з їх початковою оцінкою зростання в 2,6%.

Нагадаємо, міжнародна рейтингова агенція S&P знизила кредитний рейтинг Білорусі в іноземній валюті та оголосила про дефолт за єврооблігаціями

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