На таких темах акцентують міжнародні видання 21 червня:

Економіка України ще багато років потребуватиме зовнішньої допомоги

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Важливою темою, яку обговорювали у ЗМІ є питання, чи будуть передавати Україні заморожені російські активи, щоб допомогти у відновленні країни? Як відзначає The New York Times, у той час як російські руйнівні напади на Україну посилюються, уряд Великої Британії пропонує законодавчі акти, які дозволять йому перенаправити заморожені російські активи на відновлення України та зберегти санкції, доки Москва не виплатить компенсацію своєму сусідові, який постраждав від війни.

Заява Британії узгоджується з рішенням минулого місяця на щорічній зустрічі Великої сімки у Хіросімі, заморозити російські активи вартістю приблизно 300 мільярдів доларів, які знаходяться в банках і фінансових установах у цих країнах.

"Дуже спірним є питання арештованих активів. Незважаючи на те, що уряди мають повноваження заморожувати активи, Європейський центральний банк приватно попередив Брюссель, що конфіскація російських коштів або передача зароблених відсотків з цих рахунків Україні може підірвати довіру до євро та похитнути фінансову стабільність. Інвестори можуть неохоче використовувати євро як резервну валюту, якщо вони побоюються, що їхні кошти можуть бути захоплені", - пишуть американські журналісти.

Вже сьогодні Велика Британія оголосить про новий пакет фінансової підтримки України, який в уряді Сполученого Королівства назвали "історичним". Новий пакет передбачає кредитні гарантії від Світового банку на суму 3 мільярди доларів та допомогу британського уряду у розмірі 240 мільйонів фунтів стерлінгів (305 мільйонів доларів).

Як зауважують у BBC, економіка України ще багато років потребуватиме зовнішньої допомоги. За словами чиновника Світового банку Анни Б’єрде, зруйнована війною країна "також має великий потенціал, щоб перетворити багато своїх активів на економічні можливості та відновлення".

Загальні витрати на реконструкцію в березні оцінювалися в 411 мільярдів доларів, але продовження боротьби з Росією означає, що тепер вони будуть вищими.

У найближчій перспективі Україні потрібно 14 мільярдів доларів від міжнародних донорів, щоб пройти цей рік.

У Politico назвали загальні плани ЄС відбудувати Україну – новим європейським планом Маршалла, як аналогія до відбудови Європи після Другої світової війни. Там кажуть, що відбудова України буде домінувати на Лондонській конференції, оскільки витрати на відшкодування зростають.

"Це величезне завдання — переконати країни та інвесторів вкласти мільярди доларів допомоги та інвестицій у країну, яка перебуває у стані війни. Але для все більшої кількості країн підтримка України виглядає як ризик, на який варто піти, оскільки Європа намагається запобігти гуманітарній та економічній катастрофі на своєму континенті", - відзначають у Politico.

У Пентагоні виявили "бухгалтерську помилку" ціною в мільярди доларів

Фото: Пентагон

Неочікуваною новиною стало те, що у Пентагоні після виявлення "бухгалтерської помилки", знайшли додаткові понад 6 мільярдів доларів США на зброю для України. Як відзначає The Guardian, попередня помилка збільшується вдвічі, і означає збільшення зброї, боєприпасів та іншого обладнання для боротьби з російськими окупантами.

Пентагон стверджує, що переоцінив вартість зброї, яку він надіслав в Україну, на 6,2 мільярда доларів. Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що докладний аналіз бухгалтерської помилки показав, що використовувалася вартість заміни, а не балансова вартість обладнання, яке було вилучено зі запасів.

Раніше в травні Пентагон оголосив про те, що він переоцінив вартість боєприпасів, ракет та іншого обладнання приблизно на 3 мільярди доларів, і ця цифра може зрости з подальшим розслідуванням. Як наслідок, відомство має додаткові гроші для підтримки України під час її контрнаступу проти Росії. Фінансовий рік добігає кінця, а фінансування Конгресу починає скорочуватися.

F-16 зроблять контрнаступ ефективнішим

Крім цього у світових ЗМІ знову нагадали про те, чому Україні потрібні літаки F-16. У CNN опублікували матеріал, де українські пілоти пояснюють, яким чином нові літаки можуть змінити ситуацію на полі бою. Загалом Україна отримала 45 Су-25 і Міг-29 від країн НАТО та союзників у Європі. Український пілот Міг-29 із позивним "Джус" визнає труднощі, з якими стикаються українські військово-повітряні сили, і каже, що західні країни можуть допомогти, надавши Україні бажані F-16.

"Наш контрнаступ міг би бути набагато ефективнішим і набагато безпечнішим для наших хлопців на землі якби у нас були F-16", — каже Джус. "Я вважаю, що це може справді змінити правила контрнаступу та всієї війни, тому що F-16 здатний виконувати багато важливої роботи для наших сил, для нашого опору".