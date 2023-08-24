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Огляд

Чи справді Пригожин загинув у авіакатастрофі, війна в Україні у центрі уваги саміту БРІКС. Акценти світових ЗМІ 24 серпня

Андріана Стахів
24 серпня, 2023 четвер
11:15
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань ймовірна загибель боса "вагнервців" Пригожина в авіакатастрофі та її значення для подальшого розвитку подій, а також те, що вторгнення Росії до України опинилося у центрі уваги саміту БРІКС

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 24 серпня.

Ймовірна загибель Пригожина та її наслідки

Ватажок групи найманців "Вагнера" Євген Пригожин був у списку пасажирів літака, що розбився в Росії в середу, повідомило російське агентство цивільної авіації, пише The Washington Post, але офіційного підтвердження того, що він перебував на борту літака або що він є серед загиблих, не надходило. Тож, експерти закликають не поспішати із висновками.

"Поки ми не знаємо напевно, що це саме той Пригожин, не будемо дивуватися, якщо він незабаром з'явиться на новому відео з Африки", – цитує видання аналітика з питань Росії в лондонському аналітичному центрі Chatham House Кейра Джайлза.

WP нагадує, що таке вже траплялося: у жовтні 2019 року Пригожина помилково вважали загиблим після катастрофи військового літака Ан-72 з вісьмома людьми на борту. Пізніше він з'явився на світ живим і здоровим.

Проте, якщо це підтвердиться, смерть Пригожина завершить його стрімкий зліт і падіння. Після червневого бунту, у липні Байден припустив, що Пригожин може стати мішенню для вбивства, зазначає WP, як і низка російських інакодумців й журналістів у минулому, включаючи опозиційного лідера Олексія Навального, який пережив отруєння у 2020 році.

Вже у середу, 23 серпня, коли з'явилися повідомлення про смерть Пригожина, Байден заявив журналістам: "Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований".

"У Росії мало що відбувається, за чим би не стояв Путін. Але я не знаю достатньо, щоб знати відповідь", – сказав президент США у відповідь на запитання, чи може Путін стояти за катастрофою.

Очевидці повідомляли, що почули два вибухи перед тим, як літак впав з неба і загорівся в полі, ділиться WP інформацією із російських ЗМІ. На борту літака було сім пасажирів і три члени екіпажу, повідомили представники авіаційної влади, в тому числі Дмитро Уткін, заступник командира Пригожина.

Поряд із обговоренням ймовірної смерті Пригожина, The Guardian намагається з'ясувати, хто ж такий Дмитро Уткін, якого  часто називають засновником або співзасновником групи найманців, хоча його точна роль невідома.

Видання підкреслює, що власний позивний Уткіна був "Вагнер", на честь улюбленого композитора Гітлера. Сайт розслідувань Bellingcat писав у 2020 році, що Уткін мав "нав'язливе захоплення історією Третього Рейху", а в іншому нещодавньому звіті його описували як "прикрашеного численними нацистськими татуюваннями, зокрема свастикою, нацистським орлом і есесівською блискавкою". Очевидно, група Вагнера була названа на його честь, вважають у медіа.

Bellingcat заявив, що має дані з відкритих джерел, які свідчать про те, що його "використовували як зручну і незаперечну приманку, щоб замаскувати її державне походження". Його рідко бачили або чули на публіці, востаннє його бачили на відео, опублікованому Пригожиним у липні, в якому бос "Вагнера" звертався до бійців у Білорусі. На відео Пригожин представляє чоловіка, якого він називає Уткіним; це був перший раз, коли командир був знятий на відео, де він розмовляє зі своїми підлеглими.

"Це не кінець, це лише початок найбільшої роботи у світі, яка продовжиться дуже скоро, – цитує слова Уткін у відео The Gurdians – І ласкаво просимо до пекла".

Повідомлення з російських соціальних мереж, пов'язаних з "Вагнером", припускають, що інші члени керівництва групи також могли бути на цьому рейсі, додає видання. 

Цю ж тему обговорюють фактично всі знакові міжнародні видання, намагаючись зрозуміти деталі та правдивість інформації, акцентуючи на особі самого Пригожина та його ролі у війні в Україні і не тільки.

Євген Пригожин

Фото: gettyimages

Вторгнення Росії до України опинилося у центрі уваги саміту БРІКС

Саміт БРІКС наближається до завершення, проте всі його зустрічі минають у тіні війни в Україні, акцентує The New York Times.

Серед планів саміту п'яти країн БРІКС у Йоганнесбурзі були дискусії про те, чи варто розширювати групу і як протистояти західним країнам, пише видання. Але натомість вторгнення Росії в Україну, ймовірно, і надалі залишатиметься в центрі уваги зустрічей і в четвер, 24 серпня, коли самі наближатиметься до завершення.

На думку NYT, Росії доведеться відповідати на питання щодо авіакатастрофи під Москвою і можливої загибелі Євгена Пригожина.

"Ще до катастрофи увага до України стала очевидною, коли президент Росії Володимир Путін у відеозверненні в середу заявив, що західні країни винні в конфлікті в Україні, куди Росія неспровоковано вторглася 18 місяців тому", – підкреслює NYT.

Медіа також наголошує, що звернення Путіна до лідерів Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки було записано на відео, оскільки він розшукується Міжнародним кримінальним судом за скоєння воєнних злочинів і може бути заарештований за межами Росії. Південна Африка, яка є учасницею договору, що створив суд, і була б зобов'язана заарештувати його, якби він туди приїхав, "попросила його триматися подалі".

Учасники саміту БРІКС розглядали питання про те, хто може приєднатися до групи, зокрема йшлося такі країни, як Саудівська Аравія, Індонезія, Єгипет і Аргентина. Тим часом Путін зі свого боку намагався використати зустріч як можливість заручитися підтримкою.

Більшість країн БРІКС продовжують обережно підтримувати Росію і мир в Україні, не підтримуючи безпосередньо Росію у війні, нагадує NYT.

БРІКС

Фото: reuters

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російська армія
Війна з Росією
США
Вагнергейт
Євген Пригожин
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