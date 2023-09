Чи залежить успіх ЗСУ від примх мільярдера Маска та як росіяни адаптувалися до війни. Акценти світових ЗМІ 9 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 9 вересня.

Залежність ЗСУ від терміналів Starlink і двоякої позиції Ілона Маска

Фото: Telegram Олексія Кулеби

Чимало світових ЗМІ писали про ситуацію з Ілоном Маском, який минулого року відмовився дозволити українським безпілотникам атакувати російський флот. Як відзначає The New York Times, новина про те, що Маск не дозволив використовувати свою супутникову мережу Starlink, підкреслює занепокоєння в Києві та Вашингтоні щодо його надзвичайного впливу у війні.

Збройні сили України значною мірою покладаються на супутники Starlink, які належать компанії Ілона Маска SpaceX для зв’язку, відколи Росія відключила українські інтернет-сервіси в рамках свого вторгнення на початку 2022 року. Під час спроби нападу українців на російський флот, Маск розмовляв з послом Росії в Сполучених Штатах, який сказав йому, що атака на Крим "може призвести до ядерної відповіді", згідно з біографією Маска істориком і журналістом Волтером Айзексоном. Примірники книги були отримані The New York Times у книжковому магазині в п’ятницю, хоча вона надійде в продаж лише у вівторок. Розповідь була включена в уривок з книги, опублікованої в четвер The Washington Post.

Маск підтвердив елементи цієї історії, написавши у своїй соціальній мережі X: "Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту".

Загалом Маск надіслав в Україну понад 42 000 терміналів Starlink у відповідь на публічні прохання українських чиновників. Під час війни зв’язок, який забезпечував Starlink, був і є ключовим для українських військових для координації ударів безпілотників і збору розвідданих.

Розповідь пана Айзексона залишила кілька запитань без відповіді, зокрема про те, хто ініціював розмову між Маском і послом Росії і чи розкрив Маск йому про запланований напад українців на флот. У книзі сказано, що Маск консультувався з Джейком Салліваном, радником президента Байдена з національної безпеки, і генералом Марком Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів, але не йдеться про те, чи американські офіційні особи закликали його дозволити атаці.

"Українські та американські чиновники вже давно не влаштовує важлива посада в Україні Маска, який вважається найбагатшою людиною у світі. Він визнав, що протягом місяців підтримував контакти з російськими та українськими офіційними особами, що викликає занепокоєння щодо того, що на нього впливає погляд Кремля. Він також відомий своєю непередбачуваністю та пропонував елементи мирного врегулювання війни, які офіційні особи в Києві відкинули як капітуляцію перед агресією", - пишуть журналісти.

Та як відзначають у The Washington Post, який би не був галас навколо Ілона Маска, Starlink є досі надзвичайно важливими для України.

Нові подробиці про те, як Ілон Маск обмежив послугу супутникового Інтернету Starlink, щоб запобігти нападу України на російські кораблі в Криму минулого року, яскраво нагадують про те, наскільки важливий цей сервіс для Києва — і як успіх на полі бою частково залежить від примх мільярдера.

Термінали відіграють усе більш важливу роль у контрнаступі України, надаючи солдатам портативні засоби зв’язку в сільських районах уздовж південного фронту, які є або надто віддаленими, або де вишки стільникового зв’язку були пошкоджені та зруйновані.

Термінали також забезпечують підключення смартфонів і планшетів, які роблять усе: від допомоги солдатам бути в курсі групових чатів до запуску програм, які допомагають обчислювати інформацію про націлювання для гаубичних батарей. Солдати часто використовують ті самі пристрої, підключені до Starlink, щоб спілкуватися з близькими вдома чи за кордоном і завантажувати відео з поля бою в соціальні мережі.

Росіяни адаптуються і міняють тактику на полі бою

Фото: gettyimages

Також у The Washington Post написали велику статтю, як Росія вчиться на своїх помилках, щоб уповільнювати контрнаступ України.

"Через три місяці контрнаступу України російські окупаційні сили здебільшого змогли утримати свої позиції, часто завдяки досвіду минулих помилок", - констатують журналісти.

Адже росіяни відновили знищені підрозділи, замінили їх новими та перейшли від масштабних атак до оборони сильно укріплених ліній фронту, показуючи, що, незважаючи на значні втрати, Москва готова довго окопатися й чекати рішучості західних прихильників України зменшуватися.

Відносно добре впорядкована оборона знаменує собою повернення до давньої російської військової доктрини та відхід від перших днів війни, коли Росія перенапружувала свої сили, невпинно просуваючись на територію, яку не могла утримати, дорогою ціною.

"Це приклад адаптації", — каже Ян Матвєєв, російський військовий аналітик Фонду боротьби з корупцією, заснованого ув’язненим російським опозиціонером Олексієм Навальним. "Вони використовують свій досвід цієї війни, щоб звести українські війська до безвиході".

У той час як українські війська кажуть про обмежені успіхи в спробі розрізати південний сухопутний міст Росії до Кримського півострова, критики говорять, що західна зброя та місяці навчання не призвели до великомасштабного успіху, на який сподівався Вашингтон, і що Україна продовжує покладатися на застарілу тактику: обстріл артилерією російських позицій.

Поновлена атака Росії на раніше окуповане та відвойоване північно-східне місто Куп’янськ показала, що Росія все ще може просуватися. Але цю атаку можна розуміти як частину оборонної стратегії, кажуть експерти — крок, щоб не дати українським силам зосередитися на півдні.

Підтримка "поганих хлопців" з G20 потрібна для перемоги України

Фото: reuters

Також чимало уваги міжнародні ЗМІ присвятили суботньому саміту "Великої двадцятки" в Індії. Як пише CNN, оскільки Сі та Путін будуть відсутні на G20, президент Байден наполягатиме на підтримці України та плану закордонних інвестицій для протидії Китаю.

"Відсутність двох його головних глобальних конкурентів — лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна — дає Байдену можливість зайняти більш сильну позицію на саміті, заявили офіційні особи Білого дому, коли зустріч розпочалася в Нью-Делі. Очікувалося, що він оголосить про нові плани з країнами-партнерами в Європі, на Близькому Сході та в Азії щодо будівництва транзитного коридору, що з’єднує регіони, що є серйозною проблемою для власних зусиль Китаю щодо розширення світової торгівлі", - пишуть журналісти.

Дипломати країни довго працювали над підготовкою остаточної спільної заяви лідерів, натрапляючи на перешкоди, коли вигадували формулювання про вторгнення Росії в Україну. Росія, як член G20, мала б узгодити будь-яку консенсусну заяву. Також залишається малоймовірним, що лідери погодяться на будь-які нові серйозні кроки для боротьби зі зміною клімату, навіть якщо глобальна температура — включно з приймаючим містом Нью-Делі — стрімко зростає.

У Politico написали статтю про те, хто зараз погані хлопці у G20. "Оскільки Володимир Путін і Сі Цзіньпін тримаються осторонь, погані хлопці зі списку "B" грають м’язами", - пишуть журналісти.

Деякі з цих міжнародних поганих хлопців також відіграють дедалі активнішу роль у переговорах щодо війни в Україні — втручання, яке вітає український уряд.

"Візьмемо Мохаммеда бін Салмана з Саудівської Аравії. За даними американської розвідки, він схвалив жахливе вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Але минулого місяця він провів багатонаціональну зустріч у Джидді, метою якої було розпочати мирні переговори. Він також залишиться після G20 для державного візиту в Індію. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який ув’язнив тисячі політичних опонентів і придушив свободу ЗМІ, зустрівся з Путіним лише цього тижня, намагаючись розблокувати постачання зерна через Червоне море", - відзначають журналісти.

Загалом західні дипломати не вибачаються щодо взаємодії з поганими хлопцями з G20 — це свідчить про те, що в західних столицях зростає усвідомлення того, що боротьба за перемогу України потребує підтримки з боку інших країн, окрім заможних столиць Європи і Північної Америки.