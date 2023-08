Західні ЗМІ чи надто перебільшують свою вагу, чи просто не розуміють, що окрім написаних і показаних історій є і реальне життя. І воно не лише в бургерній за рогом.

Спершу Forbes здав позиції й чисельний склад 82-ї бригади, по якій одразу й прилетіло, а потім Financial Times написав про напругу між Україною та США через непорозуміння в тактиці контрнаступальних дій. Бачте, забагато сил ЗСУ перекинули на схід і тому гальмує південний напрямок.

Це, нагадаю, ті самі ЗМІ, які пророкували Києву три дні, а Україні два тижні. Щоправда, тоді генерал Залужний план оборони приховав, тому здавати не було чого. Просто з подивом спостерігали, як горять російські колони.

Щодо напруги між політично-військовим керівництвом сказати не можу, а ЗМІ посилаються на uncle John, who knows everything. Але хотів би зауважити тим журналістам, що тактику бою в Україні не пишеться в редакціях поважних медіа. І точно не у Вашингтоні вирішувати, де атакувати, а де тримати оборону. Звісно, краще залишити Бахмут і Купʼянськ і всім валити на Мелітополь. Правда, поки дійдемо до Азову, втратимо Донбас.

Певно, західні ЗМІ мають годувати читача сенсаціями. Але точно не повчати наш генералітет як воювати, й не здавати позиції бригад. Бо для нас ця війна не по телевізору.

А щодо того, що у нас втрати й нам важко, то можна лише нагадати, що ми воюємо з країною, яку Захід досі боїться спровокувати. І перш ніж дати чергову ракету чи літак, зважує на терезах кожен грам ризику.

Так, це не з Іраком по пустелі під прикриттям авіації. Це трохи складніше. І штатівські воїни, які пройшли цю війну, могли б журналістам своїм це пояснити.

Про автора. Василь Зима, журналіст, телеведучий Еспресо

