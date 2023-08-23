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OPINION

Чому звільнили Суровікіна? Хто буде відповідальним за осінні обстріли

Марина Данилюк-Ярмолаєва
23 серпня, 2023 середа
16:01
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

"Армагедона" злили в каналізацію. З’явилась інформація, що російський диктатор Володимир Путін звільнив з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ генерала Сергія Суровікіна. Причина — звіт контррозвідки у зв'язку із заколотом Євгена Пригожина

Тож цілком можливо, що скидання такого важковаговика і воєнного злочинця в Сирії та Україні якраз і стало прихованою місією очільника ПВК "Вагнер" — виявити найбільш буйних і нестабільних. І прибрати їх якомога далі. А потім, коли справа дійде до столу переговорів — завжди можна сказати: "Ось винуватець! А ми ні при чому". 

Суровікін донедавна був один із найвидніших генералів. Про його сирійські подвиги писали героїчні пісні. Ось тут можна послухати один із шедеврів. 

Свій пост командувача Повітряно-космічних сил він отримав після застосування тактики килимових бомбардувань в Сирії. Десь таку тактику щодо України РФ хотіла застосувати в Україні. Однак, треба визнати, що тут Путін помилився — вони планували знищити нашу систему ППО. А з тими, хто б уцілів чи вижив — планували домовитись. Однак уже в перший день вторгнення російські окупанти прорахувалися. Ось що недавно в Єдиному телемарафоні сказав генерал-лейтенант Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук: "Наказ було віддано о 3.50 - всю військову авіацію підняли в повітря, оскільки очікувалося, що в першу чергу РФ битиме по аеродромах, інфраструктурі, зенітних комплексах та радіолокаційних засобах. Всю техніку було розосереджено, а підрозділи змінили свою дислокацію. Нам вдалося зберегти те озброєння та техніку, яку зараз маємо".

Саме збережені люди та ресурси змогли поламати головне завдання, задля якого Суровікіна ставили керувати окупаційною групою російських військових. Саме він дебютував масованими й регулярними обстрілами енергетичної інфраструктури. 

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На цій посаді він пробув до січня 2023 року, після чого її обійняв начальник Генштабу Валерій Герасимов, а Суровікін став заступником.  Тоді кадрову ротацію пояснювали підвищенням рівня керівництва так званою "спеціальною військовою операцією" та розширенням масштабів завдань. Якщо ж перевести на людську мову — саме тоді вище політичне керівництво заговорило про можливий прорив на Півдні, саме тоді російські окупанти спробували активно наступати в районі Вугледара — і знадобилась фаховіша людина, а не медійна. Саме тому Герасимова знову повернули на менеджера топрівня. 

Тим більше, на відміну від Герасимова, — достатньо флегматичного автора "гібридної війни" — Суровікіна цілий рік накачували медійкою. 

Серед усіх російських генералів Суровікін має, напевно, одну з найстрокатіших біографій. Коли генералу "Армагедону" було 24 роки, він керував батальйоном Таманської дивізії, який намагався протиснути барикади мітингувальників під час серпневого путчу 1991 року. Тоді під колесами бронетехніки загинуло троє людей, а сам Сергій на кілька місяців загримів до тюрми. Однак згодом його відпустили, бо "він виконував вказівки керівництва". Згодом Суровікін попав у скандали з незаконною купівлею пістолета.

Прославився любов’ю до розправ під час Другої чеченської кампанії. Крім того, 2004 року після "розмови на підвищених тонах" в кабінеті генерала застрелився його безпосередній заступник. 

Джерела американської розвідки підтвердили NYT та FT, що Суровікін був у курсі підготовки заколоту Пригожиним. І цілком ймовірно планував в разі його успішної реалізації посісти місце Сергія Шойгу. Тому дуже логічно, що надто амбітного посадовця на якомусь етапі трошки "загубили".

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Однак не варто радіти, що звільнення одіозного "Армагедона" принесе деяке полегшення нашим спеціалістам з чистого неба. На посаду тимчасово виконувача обов'язків призначили його першого заступника та начальника штабу ПКС Віктора Афзалова.

Цей російський генерал-лейтенант брав безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну. Відповідальний за планування авіаційних та  ракетних ударів по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури України. Був командувачем 11-ї армії ВПС та ППО із Хабаровська. 

Ця армія "засвітилась" у геноциді українського народу і на сайті ГУР МО можна знайти імена та адреси всіх злочинців. 

Підвищення Афзалова британська розвідка пов’язує зі страхом Путіна після завдання нашими військами ударів в російські тили. 

"Ймовірно, що керівництво Повітряно-космічних сил РФ знаходиться під сильним тиском для покращення протиповітряної оборони над західною частиною Росії. Останніми місяцями сильно збільшився діапазон загроз, які проникають вглиб Росії", — йдеться у звіті мінборони Великої Британії. 

У відкритих джерелах можна знайти інформацію про мерію Хабаровська, яка кілька разів передавала 11-й армії ВПС та ППО радіостанції, тепловізори, оптичні приціли та спеціальні навушники, які можуть вловлювати певні шуми. 

"Мы уже приобретали такое оборудование для других воинских подразделений и знаем, что оно хорошо себя зарекомендовало на поле боя. С его помощью можно обнаружить противника на большом расстоянии. Как и в прежние времена - все для фронта, все для победы!",— похвалився мер Хабаровська Сергей Кравчук в інтерв’ю "Комсомольской правдє". 

Хоча російське пропагандистське ЗМІ замовчує, де саме цей фронт і якого саме "противника" треба зняти з допомогою оптичного прицілу — ми всі розуміємо, що мова йде про Україну і наших людей.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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