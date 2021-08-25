Cуд у США відхилив клопотання Коломойського і Боголюбова щодо припинення розгляду справи за позовом Приватбанку

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.



Згідно з повідомленням, Канцлерський Суд відхилив клопотання відповідачів про припинення розгляду справи за позовом ПриватБанку, в якому відповідачі заявляли, що справа нібито має розглядатися судами України.



Згідно з рішенням, Канцлерський Суд штату Делавер продовжить розгляд справи за цивільним позовом ПриватБанку прти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізичних осіб щодо, серед іншого, стягнення збитків, спричинених відповідачами банку до його націоналізації у грудні 2016 року.



Суд також задовольнив клопотання ПриватБанку та виніс наказ про збереження активів, яким наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами відповідачів у США. Зазначається, що цей наказ є "гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму більше $600 млн, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження". Одночасно, суд задовольнив клопотання відповідачів та призупинив провадження в окремій частині, допоки пов'язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті.



У пресслужбі зазначили, що тепер суд перейде до вирішення низки проміжних процесуальних питань, що наблизить справу до розгляду по суті.

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