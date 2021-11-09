Де терміново оформити кредит без відмови і дзвінків

Це можуть бути самі різні ситуації: не вистачає грошей на покупку дорогої речі, потрібні терміново гроші на лікування, навчання, можливі інші життєві ситуації. Де в такому разі можна взяти в борг відносно невелику суму грошей на кілька днів або тижнів?

Де взяти гроші в борг

Кредит в МФО