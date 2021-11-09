Де терміново оформити кредит без відмови і дзвінків
В умовах сучасного життя у пересічних громадян періодично виникають фінансові проблеми «місцевого масштабу», коли необхідно «перехопити» невеликою сумою грошей на короткий час
Це можуть бути самі різні ситуації: не вистачає грошей на покупку дорогої речі, потрібні терміново гроші на лікування, навчання, можливі інші життєві ситуації. Де в такому разі можна взяти в борг відносно невелику суму грошей на кілька днів або тижнів?
Де взяти гроші в борг
Найшвидший і простий спосіб вирішити свою фінансову проблему - звернутися до друзів, знайомих, родичів. Однак, така можливість є далеко не завжди і далеко не у всіх. Що тоді? Брати кредит в банку? На це піде досить багато часу, щоб оформити всі необхідні документи, та й умови кредитування в банку досить жорсткі, не кожен їх може виконати.
Як варіант можна розглянути похід в ломбард, де можна взяти кредит під заставне майно. Це швидко, надійно, просто. Єдина обов'язкова умова - у позичальника має бути заставне майно, яке можна закласти. А що робити якщо і його немає?
Кредит в МФО
Залишається тільки звернення до мікрофінансову організацію (МФО), де можна отримати кредит онлайн на карту без відмови в будь-який час доби. МФО вийшли на кредитно-фінансовий ринок на початку десятих років і швидко набрали популярність у населення, оскільки кредитують на дуже лояльних умовах. Кредит без відмови можуть в МФО оформити студенти, безробітні, пенсіонери, і інші особи з соціально незахищених груп населення, яким в банківському кредиті, швидше за все, буде відмовлено.
Для того, щоб отримати кредит на карту без відмови і перевірок, необхідно пройти реєстрацію на сайті МФО, вказавши достовірні персональні дані, після чого прив'язати свою банківську карту в персональному кабінеті. Компанії в обов'язковому порядку повинна бути оформлена на позичальника, і випущена українським банком.
В обов'язковому порядку потрібно наявність паспорта, ідентифікаційного коду та мобільний телефон з номером будь-якого українського оператора зв'язку. На кредитному калькуляторі, який знаходиться на сайті МФО, необхідно розрахувати параметри майбутнього кредиту, після чого подати заявку, яка буде розглянута в автоматичному режимі протягом 15-30 хвилин.
Рішення про надання кредиту прийде на електронну пошту позичальника. У разі винесення позитивного рішення, клієнту залишається підписати електронний кредитний договір, після чого кредитна сума буде зарахована на його банківську картку. Весь процес оформлення кредиту займає не більше 1 години і не вимагає відвідування офісу кредитно-фінансової організації.
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