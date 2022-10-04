Дегуманізація українців є частиною державної політики Росії, - політолог Магда
Політолог Євген Магда вважає, що російська влада намагається максимально дегуманізувати українців для власного населення
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни більшою мірою живуть в парадигмі оточеної фортеці. Тому в них тема "великой отечественной" привалює над усіма іншими. Вони дуже активно крутять цю тему. І дегуманізація не тільки українських військових, а й громадян України є частиною державної політики Росії", - пояснив Магда.
Політолог вважає, що Путін мріє захопити більше територій та відновити Радянський Союз.
"У суспільній думці росіян також наближається 100 років з утворення Радянського Союзу. І це теж частина пропагандистського впливу путінського режиму. Він же неодноразово говорив, що розпад СРСР став великою геополітичною катастрофою XX-го століття. Він відповідно до цього виходить і буде виходити далі. Тому нам потрібно максимально все враховувати й нагадувати світу про плани Путіна", - додав він.
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