Дегуманізація українців є частиною державної політики Росії, - політолог Магда

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни більшою мірою живуть в парадигмі оточеної фортеці. Тому в них тема "великой отечественной" привалює над усіма іншими. Вони дуже активно крутять цю тему. І дегуманізація не тільки українських військових, а й громадян України є частиною державної політики Росії", - пояснив Магда.

Політолог вважає, що Путін мріє захопити більше територій та відновити Радянський Союз.

"У суспільній думці росіян також наближається 100 років з утворення Радянського Союзу. І це теж частина пропагандистського впливу путінського режиму. Він же неодноразово говорив, що розпад СРСР став великою геополітичною катастрофою XX-го століття. Він відповідно до цього виходить і буде виходити далі. Тому нам потрібно максимально все враховувати й нагадувати світу про плани Путіна", - додав він.

4 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним

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