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Головна війна з Росією Декого забрали сепаратисти та "л/днрівці": начальник штабу полку "Азов" Кротевич заявив, що домовленості з Червоним Хрестом не були дотримані
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Декого забрали сепаратисти та "л/днрівці": начальник штабу полку "Азов" Кротевич заявив, що домовленості з Червоним Хрестом не були дотримані

6 жовтня, 2022 четвер
13:29
війна з Росією Азовсталь

Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штабу полку "Азов", розповів, що були домовленості з Червоним Хрестом про те, що всі цивільні після виходу з Азовсталі будуть відправлені на підконтрольну Україні територію, але, на жаль, цього не сталося

Начальник штабу полку "Азов" на запитання щодо до домовленостей з Червоним хрестом напередодні виходу, дав наступну відповідь на пресконференції командирів "Азов" в етері Еспресо:

"Я можу розказати по одній ситуації щодо Червоного Хреста. Коли почалися перемовини з представниками ГРУ РФ, на Азовсталі перебували цивільні люди, які не встигли вчасно вийти. Після оточення та блокування Азовсталі почалися перемовини про цивільних, яких ми хотіли вивести та продовжити битися до кінця. Особисто я не брав участі у перемовинах, але я, як перший заступник командира та начальник штабу, отримував інформацію від командира полку про те, що були домовленості Червоного Хреста про вихід всіх цивільних та відправлення їх на підконтрольну Україні територію. На жаль, цього не сталося, і декількох людей забрали сепаратисти та "л/днрівці", тому я не знаю, як відповісти про гарантії Червоного Хреста, адже саме у цій історії гарантії не були дотримані", - розповів начальник штабу полку "Азов".

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полк "Азов"
Азовсталь
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