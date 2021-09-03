Денісова вказує на порушення Конституції в законопроекті про олігархів і закликає направити його до Венеціанської комісії

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Результати проведеного нами аналізу положень законопроекту викликають занепокоєння, оскільки дозволяють зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини і громадянина", - йдеться в листі.



Серед таких норм вказуються наділення президента і Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) не передбаченими Конституцією України повноваженнями, обмеження прав людини в залежності від майнового стану, опосередковане впровадження цензури в ЗМІ тощо.



"На мій погляд, з метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень при прийнятті даної законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні направити його для отримання висновку Європейської комісії" За демократію через право "(Венеціанська комісія)", - запропонувала Денісова.



Вона зазначила, що прийняття закону про олігархів в наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному суді.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила за основу законопроєкт №5599 про олігархів.