Денісова вказує на порушення Конституції в законопроекті про олігархів і закликає направити його до Венеціанської комісії
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційни листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроекту №5599 про олігархів
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Результати проведеного нами аналізу положень законопроекту викликають занепокоєння, оскільки дозволяють зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини і громадянина", - йдеться в листі.
Серед таких норм вказуються наділення президента і Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) не передбаченими Конституцією України повноваженнями, обмеження прав людини в залежності від майнового стану, опосередковане впровадження цензури в ЗМІ тощо.
"На мій погляд, з метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень при прийнятті даної законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні направити його для отримання висновку Європейської комісії" За демократію через право "(Венеціанська комісія)", - запропонувала Денісова.
Вона зазначила, що прийняття закону про олігархів в наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному суді.
- Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила за основу законопроєкт №5599 про олігархів.
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