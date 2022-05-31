Депутат держдуми РФ запропонував викрасти міністра оборони країни НАТО у разі візиту до Києва
Депутат від "Єдиної Росії" Олег Морозов пропонує викрасти міністра оборони країни НАТО, коли той їхатиме до України
Про це пише ЄП.
Морозов у ток-шоу на телеканалі "Росія-1" заявив, що, можливо, міністр країни НАТО сяде на поїзд до Києва. "Але він би не приїхав. Отямився б десь у Москві", — додав він.
"Ви маєте на увазі, що ми його викрали?" - запитала його пропагандистка Ольга Скабеєва.
"Так, і тоді ми дізналися б, хто що замовив, хто за що конкретно відповідає. Усі військові міністри, які їдуть до Києва, повинні подумати про те, як це - прокинутися в Москві", - сказав Морозов.
Морозов є депутатом з 1993 року.
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