Десантники 95-ї бригади дроном урятували побратима з полону

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"На наших сусідів, на сусідні підрозділи був штурм противника і противник зайшов у траншею. Взагалі, це був дуже небезпечний для нас напрямок, оскільки з тієї траншеї відкривався вихід на наші позиції і було прийнято рішення запустити три екіпажі дронів, щоб допомогти сусідам відбити штурм противника. Коли наші дрони вже були над позиціями, ми побачили, що є військовополонений - боєць сусідньої бригади", - розповів військовий 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Після успішного знищення противника, оператор дрона із позивним "Кевін" привернув увагу полоненого і дав зрозуміти, що хоче врятувати побратима. Військовий почав рухатися за дроном, аби вийти на українські позиції. Коли на шляху з'явився ще один окупант, його поранили, скинувши гранату з дрона, а військовослужбовця успішно вивели до бліндажа.