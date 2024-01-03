Десантники 95-ї бригади дроном урятували побратима з полону
Українські десантники 95-ї бригади під час роботи по окупантах помітили в траншеї зв'язаного українського військового з іншої бригади: вони врятували побратима за допомогою дрона
Про це інформує Армія TV.
"На наших сусідів, на сусідні підрозділи був штурм противника і противник зайшов у траншею. Взагалі, це був дуже небезпечний для нас напрямок, оскільки з тієї траншеї відкривався вихід на наші позиції і було прийнято рішення запустити три екіпажі дронів, щоб допомогти сусідам відбити штурм противника. Коли наші дрони вже були над позиціями, ми побачили, що є військовополонений - боєць сусідньої бригади", - розповів військовий 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.
Після успішного знищення противника, оператор дрона із позивним "Кевін" привернув увагу полоненого і дав зрозуміти, що хоче врятувати побратима. Військовий почав рухатися за дроном, аби вийти на українські позиції. Коли на шляху з'явився ще один окупант, його поранили, скинувши гранату з дрона, а військовослужбовця успішно вивели до бліндажа.
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