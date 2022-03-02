Деякі пропагандистські ЗМІ Росії 27 лютого почали писати про створення "Федеративної республіки України"
Деякі російські сайти 27 лютого почали публікувати новини про начебто здачу українських регіонів і створення псевдоформування "Федеративна республіка Україна"
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайти російських пропагандистів.
"Ми, вільний народ Харківської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та інших областей України оголошуємо про формування нової демократитчної держави Федеративна республіка Україна", - йдеться у повідомленнях російських пропагандистських сайтів.
Видання зазначає, що фейк почали розповсюджувати дрібні регіональні видання, ймовірно "відрізані від реальності через пропаганду центрального телебачення Росії".
Публікацію на сайт "Мир и мы" розмістили посеред дня 27 лютого.
- Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що просування ворога у Чернігівському та Сумському напрямку зупинено, ЗСбУ вперше за сім днів повномасштабної війни перейшли в наступ на околицях Горлівки.
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