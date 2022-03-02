Деякі пропагандистські ЗМІ Росії 27 лютого почали писати про створення "Федеративної республіки України"

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на сайти російських пропагандистів.



"Ми, вільний народ Харківської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та інших областей України оголошуємо про формування нової демократитчної держави Федеративна республіка Україна", - йдеться у повідомленнях російських пропагандистських сайтів.



Видання зазначає, що фейк почали розповсюджувати дрібні регіональні видання, ймовірно "відрізані від реальності через пропаганду центрального телебачення Росії".



Публікацію на сайт "Мир и мы" розмістили посеред дня 27 лютого.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що просування ворога у Чернігівському та Сумському напрямку зупинено, ЗСбУ вперше за сім днів повномасштабної війни перейшли в наступ на околицях Горлівки.