Дієта чи збалансоване харчування: що варто їсти мамі на ГВ

Грудне вигодовування - це важливий період у житті як мами, так і дитини. У цей час діти отримують необхідне харчування та захист від захворювань завдяки материнському молоку, що містить велику кількість корисних речовин.

У цій статті ми розглянемо, що можна їсти мамі на грудному вигодовуванні (ГВ), щоб забезпечити якісне харчування для дитини, зберігаючи власне здоров'я та життєвий тонус. Тут ви дізнаєтесь про продукти, які варто включати до свого раціону, а також ті, які можуть бути небажаними під час грудного вигодовування. Все це допоможе мамам зберегти гармонію між власними потребами та потребами своєї маленької дитини під час годування груддю.

Специфічна дієта чи збалансований раціон?

Під час грудного вигодовування не обов'язково дотримуватися дієти у звичайному розумінні цього слова. Замість того рекомендується матерям, які годують груддю, приділяти увагу своєму раціону та здоровому способу життя. Головна мета - забезпечити належне харчування для самої матері, щоб вона мала необхідні поживні речовини та енергію для годування дитини. Це допоможе зберегти поживний склад материнського молока, що особливо важливо в перші місяці після народження дитини.

Замість обмежень та дієт, рекомендується включати до свого раціону різноманітні продукти, які містять необхідні поживні речовини - білки, вуглеводи, жири, вітаміни та мінерали. "Ідеальне харчування мами, яка годує грудьми, – це звичайний збалансований раціон, який має містити достатню кількість жирів, білків та вуглеводів", – розповіла в інтерв’ю УП акушер-гінеколог Ірина Лучицька. Важливо також споживати достатню кількість рідини, оскільки грудне вигодовування може призвести до додаткових втрат рідини.

Однак, деякі спеціалісти все ж рекомендують дотримуватися певної дієти протягом першого місяця після народження дитини. Бажано бути обережними та втриматися від вживання деяких продуктів, що можуть бути сильними алергенами: цитрусові, шоколад, гриби, яйця та коров’яче молоко, - зазначають експерти порталу медичного центру «Перша Мамологія». Згодом, можна почати додавати різні продукти та дивитись на реакцію малюка на нові страви.

Але загалом основний принцип такий: різноманітність і баланс у раціоні, а не жорсткі обмеження.

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Чи потрібно пити більше води під час грудного вигодовування?

Під час ГВ важливо пити достатню кількість рідини. Така необхідність обумовлена тим, що вода в організмі матері використовується для вироблення молока та забезпечення власних потреб організму. Рекомендації щодо кількості рідини можуть відрізнятися в залежності від багатьох факторів, таких як клімат, активність, індивідуальні потреби тощо.

Загальноприйняті рекомендації вказують на необхідність вживання близько 30-40 мл води на кожен кілограм ваги тіла людини, однак для мами на ГВ ці норми можуть дещо відрізнятися. «При грудному вигодовуванні ви втрачаєте більше рідини, і тому особливо важливо пити в достатній кількості, в ідеалі - два-три літри рідини на день», - зазначають експерти порталу «Hipp Україна».

Проте важливо слухатися свого тіла і вживати таку кількість рідини, щоб задовольнити спрагу. Враховуйте, що певні продукти, такі як супи, фрукти й овочі, містять воду і також допомагають задовольнити ваші потреби в рідині. До того ж понаднормове вживання води не є корисним та може позначитись на самопочутті матері та лактації.

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Які продукти варто вживати та від чого краще відмовитися під час ГВ

На кількість материнського молока можуть впливати різні продукти, які жінка споживає під час лактації. Деяка їжа позитивно впливає на ці показники, а також на самопочуття породіллі. Тоді як інші продукти можуть спровокувати алергічну реакцію у немовлят, негативно впливати на стан жінки або сприяти зменшенню лактації.

Список продуктів, які варто обмежити в раціоні

Під час грудного вигодовування матері можуть розглядати обмеження деяких продуктів у своєму раціоні через можливі реакції у немовлят. Категорично не рекомендується вживати алкоголь та палити під час грудного вигодовування через можливий вплив на розвиток дитини.

Продукти, від яких доцільно утриматися протягом перших місяців життя дитини

Потенційні алергени. Деякі немовлята можуть реагувати на цитрусові, такі як апельсини або грейпфрути, а також на шоколад, арахіс та гриби розладами шлунково-кишкового тракту або алергічними реакціями.

Заморські фрукти (крім бананів). Краще утриматися від такої екзотики та куштувати сезонні місцеві фрукти – яблука або, наприклад, груші та ягоди.

Гострі приправи та їжа з різким смаком. Гострі продукти, такі як чилі, часник або гострий соус, можуть впливати на смак молока або надати йому гірчинки. Це може призводити до подразнення у дитини, або немовля взагалі може відмовитись від грудного молока.

Деякі види риби можуть містити важкі метали, такі як ртуть. Тому, перш ніж їсти рибу, дізнайтеся, які її види вважаються більш безпечними.

Промислові продукти – копчені ковбаси, консерви, сири та інше можуть містити консерванти, барвники та хімічні домішки, які є шкідливими для немовлят.

Дуже солоні продукти – мариновані огірки та капуста, бринза. Занадто велика кількість солі в харчових продуктах може створити надмірне навантаження на нирки, які повинні очищати організм. До того ж збільшене споживання солі може призвести до підвищеного артеріального тиску, що не є корисним ні для матері, ні для немовляти.

Солодкі газовані напої та продукти, що містять багато цукру та трансжири.

Дуже жирні страви та продукти, в яких багато ароматизаторів, барвників тощо.

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Продукти, що дозволені під час грудного вигодовування

Мамі на ГВ, як ми вже зазначили раніше, важливо дотримуватися збалансованого та різноманітного харчування, щоб забезпечити необхідну кількість поживних речовини для себе та свого немовляти. Ось деякі корисні продукти, які можна та варто включити до раціону під час грудного вигодовування.

Багато овочів, фруктів та ягід. Влітку можна вживати свіжі овочі та фрукти, що забезпечать організм вітамінами, мінералами, антиоксидантами. Вони допомагають зміцнити імунну систему. А взимку можна запікати в духовій шафі заморожені овочі, а з фруктів їсти банани та яблука.

Вибирайте цільнозернові продукти, такі як рис, гречка, овес і хліб з борошна грубого помелу, для забезпечення організму вуглеводами та клітковиною.

Вживайте білок. М'ясо (яловичина, курка, індичка), деякі види риби та молочних продуктів, такі як сир, кефір, натуральний йогурт, є джерелами високоякісних білків.

Здорові жири. Включайте у помірних кількостях оливкову олію, риб'ячий жир (якщо ви не вегетаріанець), а також горіхи та насіння у свій раціон для урізноманітнення страв та отримання «хороших» жирів.

Можете їсти домашню консервацію, однак вона має бути без оцту, тобто квашені продукти. Однак навіть такі продукти краще їсти в обмежених кількостях.

Важливо пити достатню кількість води, оскільки грудне молоко складається переважно з води.

Важливо пам'ятати, що реакція на продукти може бути індивідуальною для кожної матері та дитини. Якщо ви маєте сумніви щодо свого раціону або впливу певних продуктів, зверніться до лікаря або лактаційного консультанта для індивідуальних порад.