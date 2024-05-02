"Основні фігуранти не покарані": журналістка Казанжи про протистояння в Одесі 2 травня 2014 року

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Динаміки ніякої немає з відомих причин. Перше, я не думаю що хтось цим активно займається, всі можливі слідчі дії й усі вироки, в тому числі виправдальні, вже винесені. Щобільше, дві людини: один з них громадянин Російської Федерації і другий - Сергій Долженков (Капітан Какао), який очолив оцю ходу антимайданівську - були обміняні здається у 2017-му чи 2018 році. Я хотіла лише сказати одну важливу річ, практично скрізь транслюється одне й те саме: люди забігли в Будинок Профспілок - вони не просто самі забігли, насправді лідери антимайдану наказали їм бігти туди. Тому що цей Будинок Профспілок був, як база антимайдану. Вони туди ходили в туалет, вони там зберігали продукти, вони там зберігали горючі матеріали", - сказала Казанжи.

Казанжи зазначила, що відстань між Грецькою площею та Будинком Профспілок на Куликовому полі становить близько семи кілометрів. Це пояснює, чому прихильники антимайдану обрали цей маршрут для відступу, а також те, що вони використовували дах будівлі для здійснення нападів за допомогою "коктейлів Молотова".

"Ви мене представили як ініціаторку створення групи 2 травня. Сталося так, що я була причетна до створення, коли Одесі важливо було зрозуміти, що відбулося і що відбувалося, хто винен як цей сценарій реалізовувався. Те, що сценарій був - у нас немає жодних сумнівів, це те, що в Донецьку, в Луганську відбулось (в Донецьку особливо потужно) - це чекало й Одесу. Тому що через 3 години після загибелі людей в російському інформаційному просторі з'явився наратив - словосполучення "Одеська Хатинь". Вони готувалися, вони це все реалізовували й коли ми кажемо про Фучеджі - суд оголосив у розшук, виніс заочно, але це такий служака, який виконував усі накази влади, основні фігуранти не покарані", - пояснила журналістка.

За її словами, Київська слідча група, то формувалась, то розформовувалась, змінювалися керівники. Вона також зазначила, що на ранок 3 травня 2014 року центральні вулиці міста були очищені від слідів подій попереднього дня.

"Я не знаю випадку, щоб так насправді швидко всі докази знищувалися і там вже все було чисто. Точно так підвал Будинку Профспілок, напевно пам'ятаєте, коли розповідали, що він був наповнений трупами, так от він був відкритий, його навіть не опечатали. Тут чим більше років проходить, тим, дуже багато вже розуміючи, ми маємо підсвічені інші події, ми вже маємо війну і ми розуміємо, що тут дуже багато таких темних плям і досі існує", - підсумувала ініціаторка створення групи "2 травня".

Довідково. Протистояння 2 травня 2014 року було масовими заворушеннями, які відбулися у місті Одеса. Сутички почались у центрі міста, де близько двох тисяч людей, які зібралися для участі у мирній ході головною вулицею "За єдність України", на Грецькій площі зіштовхнулися і почали протистояння з групою з приблизно 300 проросійськи налаштованих осіб, які виступали за ідею "федералізації України", яку активно в той час нав'язувала Російська Федерація. Після сутичок і загибелі двох проєвропейських активістів (їх було застрелено), акція переросла у гоніння проросійських активістів до Куликового поля, де знаходилися залишки їхнього наметового містечка, яке напередодні частково місцеві органи влади перенесли на околиці Одеси. Близько 300 прихильників федералізації забарикадувалися у Будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну "коктейлі Молотова", в наслідок чого всередині будівлі спалахнула пожежа, під час якої загинули (вчаділи та викинулися з вікна) 42 місцевих проросійських активістів.