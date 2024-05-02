У ДПСУ розповіли, на якому напрямку Росія застосовує найбільше ДРГ
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що росіяни намагаються найбільш активно використовувати диверсійно-розслідувальні групи на Сумщині
Про це він повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.
За словами Демченка, Сумщина залишається тим напрямком, де ворог застосовує найбільше ДРГ.
"Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує застосовувати свої ДРГ, залишається Сумщина. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась. По Чернігівщині також активності ворожих ДРГ не фіксується", - сказав він.
Речник зазначив, що водночас для РФ щодо застосування ДРГ у пріоритеті залишається Сумська область.
"А от Сумська область для них пріоритетна. Бо фактично по кілька ворожих ДРГ протягом тижня викриваються", - додав Демченко.
- 26 квітня Демченко речник ДПСУ, що на Сумщині прикордонники відбили атаку російської ДРГ.
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