У ДПСУ розповіли, на якому напрямку Росія застосовує найбільше ДРГ

Про це він повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

За словами Демченка, Сумщина залишається тим напрямком, де ворог застосовує найбільше ДРГ.

"Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує застосовувати свої ДРГ, залишається Сумщина. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась. По Чернігівщині також активності ворожих ДРГ не фіксується", - сказав він.

Речник зазначив, що водночас для РФ щодо застосування ДРГ у пріоритеті залишається Сумська область.

"А от Сумська область для них пріоритетна. Бо фактично по кілька ворожих ДРГ протягом тижня викриваються", - додав Демченко.