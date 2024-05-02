TikTok поверне пісні Біллі Айліш і Аріани Гранде після укладання нової угоди з Universal

Про це повідомляє Tech Crunch.

Після місяців боротьби платформа соціальних медіа TikTok та Universal Music Group (UMG) нарешті домовилися про перемир’я, уклавши нову угоду про ліцензування контенту. Компанії не розкривають фінансові умови угоди.

Цей крок відбувається в критичний для компанії момент. TikTok стикається з новими загрозами заборони на ключових ринках, включаючи США, тому перемога UMG важлива не лише для покращення контенту, а й для покращення свого іміджу для користувачів. Попри те, що компанія вирішила боротися із загрозою заборони в США в судах, поновлення угоди з UMG може позитивно вплинути на долю TikTok.

Музика знову буде доступна через один-два тижні. Угода також означає, що наявні відео з музикою UMG, звук яких було вимкнено, будуть знову мати звук, коли каталог стане доступним.

"Прихильники TikTok можуть очікувати на повернення записаної музики та каталогів публікацій UMG і знову насолоджуватися створенням відео з використанням музики деяких із найбільших світових виконавців і авторів пісень, а також захопливих нових талантів", — наголосили в TikTok.

Генеральний директор TikTok Шоу Чу сказав, що компанія рада, що "знайшла шлях" вирішення ситуації з UMG після суперечки.

"Музика є невіддільною частиною екосистеми TikTok, і ми раді, що знайшли шлях вперед з Universal Music Group. Ми прагнемо працювати разом, щоб стимулювати цінність, відкриття та просування для всіх дивовижних виконавців і авторів пісень UMG, а також поглиблювати їхню здатність розвиватися, спілкуватися та взаємодіяти зі спільнотою TikTok", — сказав він.

Угода була укладена після того, як минулого місяця в TikTok повернулася добірка музики Тейлор Свіфт — головним чином через те, що вона володіє оригіналами своїх пісень (masters) та деяких альбомів.

Universal Music Group, що працює з Тейлор Свіфт, Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, Drake, Біллі Айліш, Кендріком Ламаром, Гаррі Стайлзом, Аріаною Гранде, Джастіном Бібером, Адель, U2, Елтоном Джоном, Coldplay та багатьма іншими, 1 лютого видалила всю свою музику з TikTok, адже їх не влаштовувала угода з TikTok. Наголошувалося, що соцмедійний застосунок платить артистам і авторам пісень малу компенсацію - роялті. 1 лютого з TikTok зникли й пісні деяких українських артистів, а саме спродюсовані українським лейблом ENKO, що є прямим партнером UMG.

Після UMG національна асоціація музичних видавців (NMPA) оголосила, що ліцензія з TikTok закінчується 30 квітня, і вони не розглядають імовірність поновлення, продовження або створення нової ліцензії з платформою. Це означає, що з 1 травня з TikTok видалено набагато більше музики, ніж це сталося після закінчення угоди з UMG.