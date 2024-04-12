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Головна Культура Попри конфлікт Universal Music Group з TikTok, пісні Тейлор Свіфт повертаються на платформу

Попри конфлікт Universal Music Group з TikTok, пісні Тейлор Свіфт повертаються на платформу

12 квітня, 2024 п'ятниця
10:56
Культура Тейлор Свіфт

Після 10-тижневої відсутності музики в TikTok через суперечку між платформою та Universal Music Group щодо роялті артистам лейблу пісні Тейлор Свіфт знову доступні в додатку

Про це пише Variety.

Найбільший холдинг лейблів звукозапис Universal Music Group, що працює з Тейлор Свіфт, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, Drake, Біллі Айліш, Кендріком Ламаром, Гаррі Стайлзом, Аріаною Гранде, Джастіном Бібером, Адель, U2, Елтоном Джоном, Coldplay та багатьма іншими, 1 лютого видалив всю свою музику з TikTok. Контракт між UMG та TikTok завершився 31 січня 2024 року, а поновлювати його лейбл відмовився. Тому вже понад 2 місяці пісні артистів, які співпрацюють з UMG, відсутні в TikTok.

Тепер несподівано композиції американської співачки Тейлор Свіфт повернулися в TikTok. Станом на ранок 11 квітня кілька пісень Свіфт, зокрема You Belong With Me, Lover, Cardigan, Mirrorball, Fearless (Taylor’s Version), Cruel Summer, Cardigan, Style (Taylor’s Version), Is It Over Now? (Taylor’s Version), The Man та ME! були доступні в додатку TikTok, щоб користувачі могли додавати їх до своїх відео.

Повернення музики Свіфт у TikTok відбувається напередодні випуску її наступного студійного альбому The Tortured Poets Department, який має вийти 19 квітня.

Музичний каталог Свіфт був серед треків, вилучених із TikTok у лютому, після того, як соцмедійний застосунок і UMG не змогли продовжити ліцензійну угоду, термін дії якої закінчився 31 січня. Universal Music звинуватила TikTok у спробі залякувати музичну компанію задля отримання меншої вартості ніж їхня попередня угода. TikTok, згідно із заявою UMG, відмовлявся платити артистам і авторам пісень гідне роялті, а також не бажав розв'язувати проблеми використання штучного інтелекту та піратства. TikTok заперечив ці заяви, зауваживши, що Universal використовує "хибний наратив і риторику".

Видання Variety припускає, що платформа уклала окрему угоду зі Свіфт, яка володіє оригіналами своїх пісень (masters), і, ймовірно, матиме можливість створювати власне аранжування, хоча її музику розповсюджує UMG, а вона підписала контракт із видавничим відділом компанії у 2020 році. 

Також можливо, що, оскільки альбом Свіфт The Tortured Poets Department вийде 19 квітня, вона співпрацює з TikTok для його просування, як вона це зробила зі своїм останнім альбомом з повністю новим матеріалом Midnights. Для цього альбому вона надала ексклюзивне для платформи відео для кожного треку в альбомі. Це потенційно може означати, що для співачки було зроблено виняток за мовчазної згоди UMG.

Після UMG національна асоціація музичних видавців (NMPA) оголосила, що ліцензія з TikTok закінчується 30 квітня, і вони не розглядають імовірність поновлення, продовження або створення нової ліцензії з платформою. Це означає, що з 1 травня з TikTok може бути видалено набагато більше музики, ніж це сталося після того, як Universal Music Group почала видаляти свою музику з платформи 1 лютого. Ліцензія NMPA використовується низкою незалежних музичних видавців, але організація раніше відмовлялася уточнювати, яких саме.

1 лютого з TikTok зникли й пісні деяких українських артистів, а саме спродюсовані українським лейблом ENKO, що є прямим партнером UMG.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
бізнес
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