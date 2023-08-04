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Ділянка зіткнення - навіщо на землю у комплексі “Буковель” претендує місцеве лісове господарство

4 серпня, 2023 п'ятниця
15:29
Новини

Яремчанський міський суд відхилив позов прокуратури у справі землі ПриватБанку

Повернення землі у державну власність, ціною збитків для держави. З 2015 року Прокуратура Івано-Франківської області через суд намагається відібрати землю у державного ПриватБанку. Справа стосується ділянки у селі Поляниця, де розташований гірськолижний курорт “Буковель”. Прокурори наполягають на поверненні землі у власність Ворохтянського лісового господарства.

"Держава зацікавлена повернути собі землю. По-перше, щоб задовольнити свої матеріальні потреби, оскільки земля - це її власність. По-друге, ніхто не буде заперечувати того, що діяльність будь-якого лісового господарства неможлива без відповідної матеріальної бази в тому числі земельної", – каже перший заступник прокурора Івано-Франківської області Мар’ян Верешко.

Ще на початку 2000-х років, велика кількість земельних ділянок курорту “Буковель” незаконно вибула із державної власності. В ході розслідування прокуратури виявилося, що певні фізичні особи підробили рішення Поляницької сільської ради на свою користь. Про це йдеться у постанові Галицького районного суду. Однак, належна банку земельна ділянка не фігурувала у кримінальній справі.  

"У відповідній постанові Галицького районного суду, а також в усіх документах, які надав сам прокурор, згадується саме земельна ділянка 0,2 гектара з позначкою "жодних рішень не приймалося". Натомість в нашій справі і в позовній заяві зараз фігурує, зовсім інша земельна ділянка, відносно якої рішення Поляницької сільської ради про передачу її у власність Перцовичу Д.В. приймалося", – пояснює адвокат Олег Самсонович.

Земельну ділянку не один раз продавали різним юридичним особам. У 2016 році “ПриватБанк” став останнім власником земельної ділянки на підставі іпотечного договору з товариством з обмеженою відповідальністю "Скорзонера".

"Фактично, прокурор підтвердив, що вони довідалися про обставини наявності порушення прав ще на початку 2000-х років, але позовну  заяву подали лише у 2015 році. Тобто, строк позовної  давності прокуратурою був порушений", - зауважила адвокатеса Аліна Лопатнікова.

Використовувати спірну ділянку з метою задоволення потреб в лісових ресурсах вже неможливо.  Крім того, у разі витребування у ПриватБанку земельних ділянок банк матиме право на відшкодування втрат. У відомостях судового реєстру є інформація про позовну заяву про відшкодування за поліпшення земельної ділянки на суму 3,5 мільярда гривень. 

"Зміст відзиву товариства з обмеженою відповідальністю «Скорзонера» дає зрозуміти, що на вказаній земельній ділянці вже побудоване майно, вказана ділянка навіть теоретично не може використовуватися для наукової роботи, рекреаційних цілей і забезпечення лісових ресурсів України. А в чому ж тоді захист інтересів держави, якщо забрати ділянку  у державного банку  і повернути її  на користь державного підприємства "Ворохтянське лісове господарство?”,– підсумовує адвокат Олег Самсонович.

Яремчанський міський суд відмовив у задоволенні позову прокуратури. У ПриватБанку сподіваються на справедливі рішення в інтересах держави ще у двох подібних справах. Водночас фізичні особи, які за твердженням самого ж прокурора, винні у незаконному вилученні земельних ділянок, не притягнені до відповідальності.

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