Для тих, хто споживає менше 250 кВт електроенергії, тарифи "заморозять" на пів року, - Зеленський

Про це запевнив президент України Володимир Зеленський.

Президент на засіданні з урядовцями обговорив енергетичні питання та завершення цього опалювального сезону.

"Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля. Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян", - сказав президент.

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