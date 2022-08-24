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Для того, щоб Європі нормально пройти зиму, треба скоротити споживання енергії на 10%, - інвестбанкір Фурса

24 серпня, 2022 середа
13:00
Економіка Сергій Фурса

Європейці впораються з проходженням опалювального сезону - треба скоротити споживання всієї енергії на 10%

Про це в ефірі Еспресо розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Зараз вже, яка ціна на газ немає жодного значення. $2 тис. - $3 тис. Це якби батон коштував 5 тис. грн. Ніхто його не буде купувати. Газ за такими цінами ніхто просто не купує. Він такий не потрібен, це економічно невигідно. З одного боку, зараз в Європі рекордні ціни і на газ, і на електроенергію, що дуже важливо", - сказав він.

Фурса зауважив, що це підвищить зростання цін на комунальні послуги по всій Європі.

"Це буде важка зима, але не критична. Європа закачала достатньо високі обсяги газу і, в принципі, для того, щоб нормально пройти зиму - треба скоротити споживання всієї енергії тільки на 10%. Я думаю, що європейці з цим впораються. Якоїсь глобальної трагедії там не станеться. Так - високі ціни", - зазначив інвестбанкір.

На його думку, це призведе до того, що буде економія та збільшення енергоефективності. 

"На наступний рік вони перебудують споживання газу і будуть його закупати в інших джерелах. Ця зима закінчиться. Тому $3 тис. чи $5 тис. неважливо", - підсумував Фурса.

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ЄС
газ
опалювальний сезон
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