"Дніпро-1" обіграв "Рух" і вийшов на третє місце в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перенесений матч УПЛ завершився перемогою СК "Дніпро-1" з рахунком 2:0. У ворота львівського "Руха" м'ячі забили Олександр Пихальонок та Олександр Філліпов.

У турнірній таблиці чемпіонату України "Дніпро-1" (24 бали) піднявся на третю позицію та обійшов "Шахтар" (21), щоправда, у донецького клубу 2 матчі у запасі.

Лідером УПЛ є "Кривбас", який набрав 26 пунктів. Слідом йде "Полісся", у житомирської команди 25 балів. "Рух" - п'ятий - 20 очок.

Київське "Динамо" зіграло лише 9 матчів і набрало 16 очок. Столичний клуб займає сьому позицію.

Українська Прем'єр-ліга

5-й тур (перенесений матч)

1 листопада

"Рух" - "Дніпро-1" 0:2

Голи: Філіппов, 16, Пихальонок, 26