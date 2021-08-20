До 2031 року на розвиток ракетного озброєння України витратять понад 200 млрд грн
Протягом наступних 10 років планується витратити понад 200 млрд грн на ракетне озброєння України
Про це повідомив секретар РНБО під час брифінгу по результатам засідання, передає Еспресо.TV.
Він зазначив, що Україна не буде чекати від партнерів, доки вони нададуть нам озброєння.
"У нас є всі спроможності та фахівці для створення ракетного озброєння власного виробництва", - наголосив Данілов.
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