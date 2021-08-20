До 2031 року на розвиток ракетного озброєння України витратять понад 200 млрд грн

Про це повідомив секретар РНБО під час брифінгу по результатам засідання, передає Еспресо.TV.



Він зазначив, що Україна не буде чекати від партнерів, доки вони нададуть нам озброєння.



"У нас є всі спроможності та фахівці для створення ракетного озброєння власного виробництва", - наголосив Данілов.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb