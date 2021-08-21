До 30-річчя Незалежності України за допомогою нейронних мереж відновили голос Тараса Шевченка

Як зазначається на сторінці агенції Tabasco, вони спиралися на антропометричні дані посмертної маски Тараса Шевченка, точних даних про його вік, здоров'я та спосіб життя, передає Еспресо.TV.



"Справа в тому, що перший фонограф для запису та відтворення звуку був винайдений у 1877 році, через 16 років після смерті Тараса Шевченка, тому записів голосу письменника не існує. Але зараз завдяки новітнім технологіям ми можемо наблизитись до його відтворення. Відтепер кожен може почути те, як міг би звучати Тарас Шевченко на власні вуха!", - кажуть реконструктори.



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"Нам вдалося синтезувати голос на основі антропометричних даних та нейромережі", - пояснюють учасники проєкту.