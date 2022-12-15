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До деокупованих Лимана та Святогірська на Донеччині повернули електропостачання

15 грудня, 2022 четвер
18:27
Суспільство відключення електроенергії

До звільнених від окупантів Лимана та Святогірська Донецької області повернули електропостачання. В інших населених пунктах іще працюють ремонтні бригади

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Деокуповані населені пункти повертають до життя. Лиман, Святогірськ уже зі світлом. В інших населених пунктах продовжують працювати ремонтні бригади",  написав він і зазначив, що роботи ускладнюються через замінування.

Тимошенко нагадав, що в Донецькій області, так само як і по всій Україні, працюють Пункти незламності.

"Хтось тут навчається, хтось заряджає гаджети, хтось гріється", - зазначив він.

Тимошенко також зазначив, що на Донеччині працюють пункти безоплатної видачі дров для населення, якими можуть скористатися усі мешканці деокупованих територій.

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