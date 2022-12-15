До деокупованих Лимана та Святогірська на Донеччині повернули електропостачання
До звільнених від окупантів Лимана та Святогірська Донецької області повернули електропостачання. В інших населених пунктах іще працюють ремонтні бригади
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Деокуповані населені пункти повертають до життя. Лиман, Святогірськ уже зі світлом. В інших населених пунктах продовжують працювати ремонтні бригади", написав він і зазначив, що роботи ускладнюються через замінування.
Тимошенко нагадав, що в Донецькій області, так само як і по всій Україні, працюють Пункти незламності.
"Хтось тут навчається, хтось заряджає гаджети, хтось гріється", - зазначив він.
Тимошенко також зазначив, що на Донеччині працюють пункти безоплатної видачі дров для населення, якими можуть скористатися усі мешканці деокупованих територій.
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