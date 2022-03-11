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Війна з Росією: хроніка
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До Інтернаціонального легіону захисників України вже долучилися добровольці з 52 країн, - Міноборони

11 березня, 2022 п'ятниця
22:26
війна з Росією Інтернаціональний легіон

Загалом, за попередньою інформацією, легіонерів, що хочуть воювати за Україну, налічується близько 20 тисяч

Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Еспресо.TV.

"Коли ви бачите, як щодня бомби та ракети падають на українські міста, руйнуючи лікарні, школи, будинки – це важко сприйняти, це виглядає як божевілля. Ви бачите, що відбувається і, здається, нічого не можете зробити. Коли розпочалося створення інтернаціонального легіону, я відразу зрозумів, що маю приєднатися до нього", - розповів доброволець з Норвегії Дам'єн.

За його словами, в легіоні є люди з багатьох держав і станом на вчора (10 березня) були представників з 52 країн. Зокрема, добровольці прибувають з сусідніх з Україною держав: Польщі, країн Балтії, Скандинавії, Великої Британії та США.

Зазначається, що добровольці Інтернаціонального легіону спершу узгоджують усі юридичні питання служби, а вже потім отримують усе належне екіпірування та зброю. Після цього розпочинається спеціальна підготовка і злагодження підрозділів.

  • Нагадуємо, 6 березня Міністерство оборони України разом з IT-волонтерами створили сайт для прийому заявок на вступ до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine. Станом на 6 березня бажання воювати виявили до 20 тис. іноземців.

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легіонери
Міністерство оборони України
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