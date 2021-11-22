До організатора ходи до ОПУ Гудименка прийшла поліція

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав він.





Нагадаємо, 21 листопада на Майдані Незалежності розгорнули банер, адресований президенту Володимиру Зеленському та голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Згодом, відбулася хода з нагоди Дня Гідності та Свободи до будівлі ОПУ.

Під Офісом президента виникла штовханина між учасниками акції до Дня Гідності та Свободи і правоохоронцями.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb