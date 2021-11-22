До організатора ходи до ОПУ Гудименка прийшла поліція
До організатора акції до Дня Гідності та Свободи під Офісом президента Юрія Гудименка, прийшла поліція
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав він.
- Нагадаємо, 21 листопада на Майдані Незалежності розгорнули банер, адресований президенту Володимиру Зеленському та голові Офісу президента Андрію Єрмаку.
- Згодом, відбулася хода з нагоди Дня Гідності та Свободи до будівлі ОПУ.
- Під Офісом президента виникла штовханина між учасниками акції до Дня Гідності та Свободи і правоохоронцями.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.75
-
EUR
Купівля 29.83Продаж 30.24
- Актуальне
- Важливе