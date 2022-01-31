Доба в зоні ООС: окупанти двічі порушили режим тиші, з боку України - один поранений

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Станиці Луганської росіяни стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Пищевика окупанти били з автоматичних станкових гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.



Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.

