Доба в зоні ООС: окупанти двічі порушили режим тиші, з боку України - один поранений
У неділю, 30 січня, російські окупаційні війська у зоні проведення Операції об'єднаних сил 2 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У бік Станиці Луганської росіяни стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Пищевика окупанти били з автоматичних станкових гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.
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