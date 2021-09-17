Доба в зоні ООС: окупанти обстріляли житлові районі із заборонених мінометів і важкої артилерії, поранено цивільного

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У районі населеного пункту Тарамчук окупанти двічі обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів і 122-мм артилерії. Під обстріл потрапив у тому числі населений пункт, через що було пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.



Поблизу населеного пункту Піски загарбники застосували 120-мм міномети.



На Луганщині росіяни двічі застосували безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких обстріляли населений пункт Щастя.



Крім того, Щастя окупанти обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель зазнав поранення. Стан його здоров'я задовільний.



Золоте-4 загарбники обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



16 вересня втрат серед українських захисників не зафіксовано.



На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу окупантами Щастя 16 вересня було поранено очільника міської ВЦА.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb