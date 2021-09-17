Доба в зоні ООС: окупанти обстріляли житлові районі із заборонених мінометів і важкої артилерії, поранено цивільного
У четвер, 16 вересня, російські війська у районі проведення операції Об'єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У районі населеного пункту Тарамчук окупанти двічі обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів і 122-мм артилерії. Під обстріл потрапив у тому числі населений пункт, через що було пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.
Поблизу населеного пункту Піски загарбники застосували 120-мм міномети.
На Луганщині росіяни двічі застосували безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких обстріляли населений пункт Щастя.
Крім того, Щастя окупанти обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель зазнав поранення. Стан його здоров'я задовільний.
Золоте-4 загарбники обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
16 вересня втрат серед українських захисників не зафіксовано.
На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу окупантами Щастя 16 вересня було поранено очільника міської ВЦА.
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