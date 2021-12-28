Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Доба в зоні ООС: росіяни 10 разів порушили режим тиші, двох українських військових тяжко поранено

Доба в зоні ООС: росіяни 10 разів порушили режим тиші, двох українських військових тяжко поранено

28 грудня, 2021 вiвторок
07:25
війна з Росією

У понеділок, 27 грудня, російські окупаційні війська в районі проведення Операції об'єднаних сил 10 разів порушили режиму припинення вогню, у тому числі один раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У бік Нью-Йорка окупанти тричі відкривали вогонь із автоматичних і станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Біля Новозванівки загарбники застосували протитанкові ракетні комплекси.

У районі Гнутового росіяни задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу Новолуганського противник бив із автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки - із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Красногорівки та Травневого на Донеччині окупанти відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

На Луганщині біля населеного пункту Лобачеве противник стріляв із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Військових госпіталізовано стан їхнього здоров'я тяжкий.

Бійці ООС відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
 


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Операція об'єднаних сил
поранені
обстріли
Читайте також:
25 грудня, 2021 субота
Глава УГКЦ Святослав після "підозри" Порошенку закликав боротися із політично мотивованим правосуддям
Василь Ломаченко
26 грудня, 2021 неділя
Ломаченко відправив олімпійські медалі до Росії, де з їхніх шматочків виплавили хрестик
Сергій Джердж
27 грудня, 2021 понедiлок
США та НАТО ніколи не приймуть ультиматумів Кремля, - Джердж
Київ
-7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.07
    Купівля 27.07
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.54
    Продаж 31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
28 грудня
08:17
Євген Хитров
Український чемпіон світу з боксу оголосив про завершення кар'єри
08:10
Переговори США й РФ щодо України заплановані на 10 січня, - Білий дім
07:56
НБУ зміцнив гривню на 28 грудня
2021, понедiлок
27 грудня
21:59
Ексклюзив
Олег Пендзин
Уряд має здешевлювати енергоносії для виробників соціально важливих товарів, щоб не допустити їх здорожчання, - Пендзин
21:45
Терорист "ЛНР"
Під дією наркотиків йшов до українських позицій: військові затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР"
21:15
Джозеф Байден
Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік
21:02
Ексклюзив
Пендзин
Торгові націнки на продукти подекуди сягають 25-50% і їх варто обмежувати, - економіст
20:47
Юрій Дмитрієв
Дослідника сталінських репресій Дмитрієва засудили до 15 років колонії
20:20
Наталка Діденко
На Україну насуваються хуртовини й мороз, - синоптик Наталка Діденко
19:50
Петро Порошенко
"Явна ознака політичних переслідувань": директор Харківської правозахисної групи Захаров про підозру Порошенку
19:29
Олександр Лукашенко
У Лукашенка оприлюднили проєкт змін Конституції Білорусі, планують виключити статтю про без’ядерний і нейтральний статус держави
18:56
Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Дуда ветував суперечливі зміни до закону про ЗМІ
18:30
Олексій Арестович
Арестович про наслідки для РФ у разі військового вторгнення до України: утопимо в крові
18:06
таблетки
У Південній Кореї схвалили пігулки проти коронавірусу Pfizer для лікування вдома
17:49
сепар ООС
Окупанти 9 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено двох українських військових
17:15
військові жінки
Військовий облік для жінок: петиція про скасування наказу набрала необхідні 25 тис. голосів
16:54
Людмила Денісова
Денісова: стан здоров'я українського політв'язня Ставцева погіршився
16:31
тероборона
У Києві з’явиться штаб тероборони
16:10
єПідтримка
"Тисяча Зеленського": 6,5 млн українців вже отримали віртуальні картки
15:51
Матвієнко
Голова Ради РФ: жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає
15:32
знеструмлення, сніг
До України йде негода: громадян попередили про можливі проблеми на дорогах і знеструмлення
15:11
Ексклюзив
Сергій Джердж
США та НАТО ніколи не приймуть ультиматумів Кремля, - Джердж
14:58
До Криму завезли понад 600 тис. російських громадян, - Данілов
14:31
Інтерв’ю
Метью Брайза
"Ситуація гірша, ніж 2014-го, але зараз по-тихому не вийде", – Метью Брайза
14:18
Лавров
Лавров заявив, що США прагнуть влаштувати "маленьку війну" в Україні
14:03
Понад мільйон переглядів: відеоколяда дрогобицьких семінаристів підкорює мережу
13:48
Деяких місцевих депутатів "Слуги народу" відкличуть на початку 2022 року
13:22
коронавірус
Австралія зафіксувала першу смерть від штаму коронавірусу "Омікрон"
12:47
Помер режисер Жан-Марк Валле, який зняв "Далласький клуб покупців" і "Велика маленька брехня"
12:20
Сергій Рябков
Ми не блефуємо, - МЗС Росії про свої пропозиції щодо "гарантій безпеки"
11:45
Ексклюзив
Китай, Росія, США
"Китай підштовхує Росію до конфлікту зі США, в якому він виграє в будь-якому разі", – Піонтковський
11:43
Порошенко Зеленський
Зеленський прагне усунути Порошенка, бо він його основний конкурент - політолог Тарас Кузьо
11:08
Ми готові застосувати небачені санкції, - Камала Гарріс вперше прокоментувала загрозу РФ щодо України
10:27
коронавірус
Карантин в Україні: дві області залишаються в "червоній" зоні
09:58
вакцинація дітей
У Білорусі почали вакцинувати дітей від COVID-19
09:26
коронавірус
Коронавірус в Україні: за минулу добу зафіксовано 1 864 нових заражень, 133 людини померли
08:55
У Горлівці російські окупанти затримали патрулі ОБСЄ
08:34
На трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП: щонайменше п'ятеро постраждалих
08:19
COVID-19 буде не останньою пандемією для людства, - генсек ООН
07:00
Підсумки 2021-го: Останні покоління людини читаючої
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV