Доба в зоні ООС: росіяни 10 разів порушили режим тиші, двох українських військових тяжко поранено

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Нью-Йорка окупанти тричі відкривали вогонь із автоматичних і станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Біля Новозванівки загарбники застосували протитанкові ракетні комплекси.



У районі Гнутового росіяни задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.



Поблизу Новолуганського противник бив із автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки - із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.



Неподалік Красногорівки та Травневого на Донеччині окупанти відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів.



На Луганщині біля населеного пункту Лобачеве противник стріляв із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Військових госпіталізовано стан їхнього здоров'я тяжкий.



Бійці ООС відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

