Добровільно надав транспорт окупантам: на Харківщині оголосили підозру начальнику цеху місцевого підприємства
На Харківщині в пособництві Росії підозрюють начальника цеху місцевого підприємства, який надав загарбникам транспорт
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У березні, під час окупації Руської Лозової на Харківщині, начальник цеху місцевого підприємства попросив колегу привести в належний стан транспорт компанії для передачі його росіянам. Підорзюваний достовірно знав, що власники та керівництво підприємства виїхали з населеного пункту та не контролюють обстановку щодо грошей. Потім він добровільно передав окупантам транспорт для вантажних і пасажирських перевезень.
Чоловіку повідомили про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
- 18 липня на Харківщині оголосили підозру в держзраді начальнику електричних мереж у окупованому Куп’янську, який співпрацював із росіянами та відновлював електропостачання для їхніх потреб.
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