Натомість, припинення допомоги Україні послабить шанси стримати авторитарні амбіції, незалежно від того, походять вони з Москви чи Пекіна.

В публікації експерти розвінчують поширені міфи про те, що США повинні зосередитися на загрозі Китаю і не відволікатися на Україну, а питання України і Тайванської кризи не пов'язані між собою.

Міф 1: Військова допомога Україні шкодить позиції США в Індо-Тихоокеанському регіоні

Майбутні непередбачувані ситуації в Азії вимагають від США зміцнення оборонно-промислової бази. Втім жодне з озброєнь, надісланих в Україну, не походить із конвеєра, що призначений для Тайваню. А те, що вже надали Україні для сухопутної війни, — бронетехніка, гаубичні снаряди, артилерійське знаряддя не знадобилося б у разі можливого повітряного та морського конфлікту з Китаєм.

Експерти також посилаються на нещодавні заяви міністра оборони США Ллойда Остіна, що цьогорічний бюджет Пентагону на Тихоокеанську ініціативу стримування зріс на 40% порівняно з минулим роком. "Це бажаний розвиток подій, який слід підтримувати, але не за рахунок допомоги Україні", — стверджують Ігор Хрестин та Девід Дж. Крамер

Міф 2: Європа недостатньо підтримує Україну

Ігор Хрестин та Девід Дж. Крамер визнають, що армії Німеччини та інших європейських країн дійсно деградували після холодної війни (за деякими виключеннями в Балтійському та Північному регіонах) і треба докласти зусиль, щоб привести їх до ладу. Але вторгнення Росії призвело до кардинальних змін на континенті. Німеччина фактично покінчила зі своєю багаторічною залежністю від російських енергоресурсів, виділяє понад $100 млрд на оновлення власних збройних сил і стала найбільшим на континенті постачальником військової, фінансової та гуманітарної допомоги Києву. Перевищують власні можливості, витрачаючи величезні кошти на допомогу Україні, Польща та країни Балтії, вносить свою частку Велика Британія...

"Відмова США від цих союзників зараз була б катастрофою не лише для України, але й для всієї системи альянсів, які США допомогли створити після холодної війни, і які продовжують служити інтересам національної безпеки. Це підірвало б НАТО, забезпечивши Володимиру Путіну велику перемогу та надіславши неправильний сигнал Пекіну", — наголошують експерти.

Міф 3. Дії США щодо України не допоможуть стримати Китай

США повинні серйозно сприймати послідовні погрози Пекіна "возз’єднати" Тайвань із материковою частиною будь-якими необхідними засобами. Але намір не дорівнює можливості, і важелі впливу існують.

Виведення американців з Афганістану в 2021 році, ймовірно сприяло думці Путіна, що США відмежовуються від світу і він не заплатить високої ціни за вторгнення до сусіда. Відмова США від України та її європейських союзників надіслала б подібний сигнал китайським лідерам, підвищивши ризик непередбачених ситуацій на Тайвані.

"Жорстока війна Росії проти України наближається до критичного перелому. Україна готується до великого контрнаступу з наміром звільнити свою територію. Ми повинні допомогти Україні перемогти – майбутнє цілісної вільної та мирної Європи висить на волосині – так само, як і надії на стримування кроків Китаю проти Тайваню, – резюмують автори.

За матеріалом The Bulwark