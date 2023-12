Дорофєєва записала трек до збору із використанням семплу "Руки Вверх" та зізналась, як вийшла із ситуації

Про це вона сказала у розмові з Євгеном Яновичем.

Українська співачка Надія Дорофєєва стала однією з гостей 6-годинного благодійного стриму "20:23" Євгена Яновича "IT is DONATION NATION". У розмові з ведучим вона зізналась, чи відчувала цього року сором за те, що виклала в інтернет.

"Мені було соромно зовсім нещодавно. Я вирішила, що хочу зробити ще один збір, запросила одних з найкрутіших волонтерів нашої країни. Я запросила Марка (Куцевалова, - ред.), запросила Лачена (Ігор Лаченков, - ред.), Мішу Кацуріна, Вадима Кириленка, Женю (Дзюбу, - ред.) з гурту "Добрива", і ми зробили офігенний трек гурту АТС - це відомий світовий колектив з офігенною піснею Around the World (La La La La La). Ми постимо цю пісню, і через 5 хвилин ми бачимо коментар, у якому написано: "Все класно, але я цікавився історією цієї пісні, і це пісня гурту "Руки Вверх", - розповіла Дорофєєва.

Ідеться про семпл треку Around the World (La La La La La) німецького гурту ATC (A Touch of Class) 2000 року. Однак семпл був створений російським гуртом "Руки Вверх" у 1998 році і має оригінальну назву "Песенка". Соліст гурту і автор пісні Сергій Жуков продав права німецьким музикантам.

Дорофєєва повідомила, що видалила своє відео "через секунду", а вже ввечері вони з її чоловіком Мішею Кацуріним написали нові слова для пісні до благодійного збору. Цією композицією вони збирають 3 млн грн для фонду "Повернись живим" - на 3 нових пікапи Mitsubishi L200 для інженерно-саперних груп Командувань Сил підтримки ЗСУ.

"Ми, музиканти, вся команда, наші друзі, слухали і всі казали: "Офігенний трек". І жодна людина… Ми навіть уявити не могли, що таке може статися. Різко відреагували, одразу видалили. Переписали з Мішею, моїм чоловіком, ввечері приспів, о 6 ранку ми зробили ідентичний грим, зачіску, одягли таке саме. І в обід вже випустили новий варіант", - уточнила артистка.

За ці 5 хвилин, поки перша версія треку з семплом росіян була на YouTube, їм вдалося зібрали 80 тис. грн. Дорофєєва пояснила, що вся команда була переконана, що цей трек спершу зʼявився на Заході.