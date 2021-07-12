Дослідники в Китаї розробили пластмасу, що за тиждень розкладається на сонці

Про це повідомляє New Atlas, передає "Укрінформ".



Новий матеріал з’явився, коли автор дослідження Лян Ло з китайського Університету науки і техніки Хуачжун працював над вдосконаленим типом хімічних датчиків.

Під час експериментів команди Лян виявив, що насичений червоний колір плівки швидко зникає, і матеріал розпадається за кілька днів на сонячному світлі. Розривання цих зв'язків є загальною метою дослідницьких зусиль для кращої переробки пластмас, і під час експериментів учений, можливо, ненароком створив перспективну, екологічно чисту версію матеріалу.

Молекулярний склад пластику такий, що цей вид матеріалу непридатний для використання в пляшках з газованою водою або сумках для покупок, оскільки він стабільний лише як функціональний матеріал у темряві та без кисню. Але під впливом сонячного світла та повітря він швидко розпадається і повністю розкладається протягом тижня, не залишаючи поза собою екологічно шкідливих фрагментів мікропластику. Проте побічним продуктом процесу є бурштинова кислота, що зустрічається в природі, яка потенційно може бути перероблена для комерційного використання у фармацевтичних та харчових продуктах.

Такий пластик може застосовуватися в гнучкій електроніці або смартфонах, де він був би ізольований від повітря та світла протягом свого терміну служби. Лян заявляє, що при такому використанні матеріал може прослужити роками, а потім полегшить утилізацію цих типів пристроїв після використання. Учений планує продовжувати вивчати можливості щодо цих видів пластичних матеріалів, що розкладаються, але зазначає, що до комерціалізації ще багато років.