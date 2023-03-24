Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Якщо говорити про наш майбутній контрнаступ, то треба говорити про конфігурацію оперативного мистецтва, в якому він повинен відбуватися. Щоб максимально добитися ефекту за один раз, ЗСУ доведеться виконати багато складних завдань. Для початку, окупанти встигли понаставляти укріплень, щоб затримати просування наших бронетанкових військ. Якщо говорити про узгодження певних сил та засобів, ЗСУ явно планують показати майстер-клас розвинутим країнам світу, як під час наступальних операцій грамотно використовувати бронетанкові та інженерні підрозділи на тих же гусеничних машинах. Певне інженерне обладнання місцевості - руйнування протитанкових ровів, розмінування мінних полів проводити доведеться", - зазначив він.

Експерт додав, що якщо армія США могла похвалитися бліцкригом в Іраку, де спочатку просто вибомбили важливі об'єкти, а бронетанкові підрозділи просуваються уперед, то ЗСУ явно доведеться все робити одночасно.

"Бомбити керованими бомбами об'єкти противника буквально під час наступу, шукати неочевидні шпарини у обороні противника і туди пускати батальйони на західних танках і водночас робити так, щоб від них не відставали інженерні машини, які будуть руйнувати перешкоди. Паралельно з тим, що треба буде виносити в повітря склади противника, треба буде знищувати і систему управління зв'язком", - сказав Киричевський.

Він наголосив, що досвід харківського контрнаступу показав, що коли у росіян ламається система зв'язку - вони стають безпомічні і їх стає простіше громити.

"Багато речей ЗСУ, можливо, вперше робитимуть в цій операції. Розвинуті країни світу не робили нічого такого з часів Другої світової війни. Операція обіцяє бути складною і трохи тривалою по часу, але те, що явно захопить уяву в Пентагоні і покаже, що це їм треба буде вчитися у нас, а не так, що вони нас за інерцією досі вважають своїми молодшими учнями", - підсумував експерт.