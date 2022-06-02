дозвіл на зброю

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Нелегальна зброя і так перебуває в людей, які мають якісь злі наміри. Таким людям потрібна незареєстрована зброя. Для цього існує чорний ринок зброї. Тому функції держави громадяни на себе не перебирають. Держава існує заради моїх прав. Українці створили свою державу, щоб вона нас захищала. Держава не повинна забирати моє право на захист. Функції держави є похідними від нашого права на самозахист", - пояснив Ореховський

Адвокат наголосив, що держава не завжди добре виконує свої функції, тому громадяни мають повне право на самозахист

"Держава не завжди добре виконує свої функції. Те, що в державі існує корупція, а зброю можна отримати за купленими довідками не може позбавляти громадян права на доступ до засобів самозахисту. Добре, що ми маємо державу та поліцію. Однак, яка б хороша поліція не була, я від свого права на самозахист не відмовляюсь", - додав Ореховський

1 травня народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли законопроєкт 7326, який дозволяє зберігати за місцем проживання зброю військовослужбовцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України, членами добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві

25 травня 2022 року в мобільному застосунку “Дія” за ініціативою МВС стартувало опитування, в якому українців запитали про їхню позиції щодо володіння зброї.Майже 60% з числа опитаних підтримують надання дозволу носити пістолет у громадських місцях



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