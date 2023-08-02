Про це інформує Слідство.Інфо.

Відомство отримало від джерел під гарантією анонімності чернетку Біцюка та документ "СправаЖуч".

У перші дні масштабного вторгнення до Вищого антикорупційного суду експрокурор Одеської області Олег Жученко просив перерахувати заставні кошти на потреби ЗСУ. Засідання проводив слідчий суддя Андрій Біцюк. Він задовольнив клопотання Жученка, чим послабив запобіжний захід експрокурору.

Повідомляється, що Біцюк був не до кінця впевнений у своєму рішенні, адже надіслав документи у справі Жученка своїй дружині. У чернетці повної версії ухвали, що створена з облікового запису судді 2 березня 2022 року, - досить неясне формулювання Біцюка, чому експрокурору дозволяють перерахувати заставу на потреби армії та натомість отримати більше свободи, перебуваючи під слідством.

У метаданих справи автором знову є Біцюк, а правки вносилися дружиною Анною Надточиєвою: "Сторона захисту обґрунтовує клопотання про зміну запобіжного заходу введенням воєнного стану та наданням можливості підозрюваному Жученку О.Д. взяти участь у захисті територіальної цілісності та незалежності України".

Фото: скрін

Вона змінила рішення про зміну запобіжного заходу експрокурору Жученку. Тобто підозрюваний хотів допомогти армії лише грошима, а не йти служити.

"Але на той час, коли я звертався, мені відповіли, що такої можливості, згідно з законом, немає. Я впевнений, що для гарних справ завжди знайдеться законне рішення. А якщо ви говорите саме про клопотання, то воно подавалося з єдиною ціллю - допомога нашій державі", — стверджує експрокурор Одеської області.

Журналісти виявили, що таке право підозрюваного не обговорювалося на засіданні ВАКСу.

В офіційному рішенні, яке є публічним, саме цей намір переконує суддю послабити запобіжний захід підозрюваному у корупції. За версією відомства, дружина судді просто вигадала це, коли редагувала документ, бувши абсолютно сторонньою людиною у справі.

Надточиєва мала доступ до конфіденційної інформації про інших підозрюваних у корупції, яких судив її чоловік. Вона отримувала від нього копії документів у справах.

В іншому документі авторкою правок є Наталія Мовчан.

"Жінка з таким самим іменем працює у ВАКСі слідчою суддею. Судове рішення саме у цій версії було опубліковано у судовому реєстрі. Суддя Мовчан відмовилася спілкуватися з журналістами та кинула слухавку", - пояснюють в розслідуванні.

За даними журналістів у справі іншого підозрюваного у корупційних діях Олега Бриндака слідчий суддя Андрій Біцюк надіслав дружині копії платіжних доручень, заяви людей, які внесли заставу, клопотання про зміну запобіжного заходу та інше.

"Якщо вдасться довести, що він робив всі ці дії, використав чужі думки в судовому рішенні й видав їх за свої, то має збиратися Вища рада правосуддя. Тут можуть бути ознаки істотного дисциплінарного проступку - це підстава для звільнення з посади. Я допускаю, що йому можуть дати догану і відправити повчитися в Національну школу суддів", - коментує юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.