Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Дружина судді ВАКС Біцюка мала доступ до матеріалів антикорупційних справ і допомагала писати рішення, - Слідство.Інфо

Дружина судді ВАКС Біцюка мала доступ до матеріалів антикорупційних справ і допомагала писати рішення, - Слідство.Інфо

2 серпня, 2023 середа
16:18
Кримінал суддя Андрій Біцюк

Журналісти вивчили чернетку повної версії судового рішення, яке веде слідчий суддя ВАКСу Андрій Біцюк. Цей документ може свідчити про те, що той ділиться з дружиною-адвокаткою матеріалами антикорупційних справ, а вона допомагає йому виносити рішення щодо високопосадовців, підозрюваних у корупції

Про це інформує Слідство.Інфо.

Відомство отримало від джерел під гарантією анонімності чернетку Біцюка та документ "СправаЖуч".

У перші дні масштабного вторгнення до Вищого антикорупційного суду експрокурор Одеської області Олег Жученко просив перерахувати заставні кошти на потреби ЗСУ. Засідання проводив слідчий суддя Андрій Біцюк. Він задовольнив клопотання Жученка, чим послабив запобіжний захід експрокурору.

Повідомляється, що Біцюк був не до кінця впевнений у своєму рішенні, адже надіслав документи у справі Жученка своїй дружині. У чернетці повної версії ухвали, що створена з облікового запису судді 2 березня 2022 року, - досить неясне формулювання Біцюка, чому експрокурору дозволяють перерахувати заставу на потреби армії та натомість отримати більше свободи, перебуваючи під слідством.

У метаданих справи автором знову є Біцюк, а правки вносилися дружиною Анною Надточиєвою: "Сторона захисту обґрунтовує клопотання про зміну запобіжного заходу введенням воєнного стану та наданням можливості підозрюваному Жученку О.Д. взяти участь у захисті територіальної цілісності та незалежності України".

Фото: скрін

Вона змінила рішення про зміну запобіжного заходу експрокурору Жученку. Тобто підозрюваний хотів допомогти армії лише грошима, а не йти служити.

"Але на той час, коли я звертався, мені відповіли, що такої можливості, згідно з законом, немає. Я впевнений, що для гарних справ завжди знайдеться законне рішення. А якщо ви говорите саме про клопотання, то воно подавалося з єдиною ціллю - допомога нашій державі", — стверджує експрокурор Одеської області. 

Журналісти виявили, що таке право підозрюваного не обговорювалося на засіданні ВАКСу.

В офіційному рішенні, яке є публічним, саме цей намір переконує суддю послабити запобіжний захід підозрюваному у корупції. За версією відомства, дружина судді просто вигадала це, коли редагувала документ, бувши абсолютно сторонньою людиною у справі.

Надточиєва мала доступ до конфіденційної інформації про інших підозрюваних у корупції, яких судив її чоловік. Вона отримувала від нього копії документів у справах. 

В іншому документі авторкою правок є Наталія Мовчан.

"Жінка з таким самим іменем працює у ВАКСі слідчою суддею. Судове рішення саме у цій версії було опубліковано у судовому реєстрі. Суддя Мовчан відмовилася спілкуватися з журналістами та кинула слухавку", - пояснюють в розслідуванні.

За даними журналістів у справі іншого підозрюваного у корупційних діях Олега Бриндака слідчий суддя Андрій Біцюк надіслав дружині копії платіжних доручень, заяви людей, які внесли заставу, клопотання про зміну запобіжного заходу та інше.

"Якщо вдасться довести, що він робив всі ці дії, використав чужі думки в судовому рішенні й видав їх за свої, то має збиратися Вища рада правосуддя. Тут можуть бути ознаки істотного дисциплінарного проступку - це підстава для звільнення з посади. Я допускаю, що йому можуть дати догану і відправити повчитися в Національну школу суддів", - коментує юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

Новини
Суспільство
журналісти
Читайте також:
на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона
1 серпня, 2023 вiвторок
Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні: загинув лікар, ще 5 працівників отримали поранення
Роман Безсмертний
31 липня, 2023 понедiлок
Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря, - Безсмертний
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
1 серпня, 2023 вiвторок
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.84
    Купівля 36.84
    Продаж 37.56
  • EUR
    Купівля 40.74
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
2 серпня
16:36
окупанти Мелітополь
На Мелітопольському напрямку окупанти підірвалися на власних мінах, - мер Федоров
16:31
Юрій Арістов
ЦВК визнала Наталію Локтіонову обраною нардепкою замість "слуги" Арістова
16:27
"Реал", Андрій Лунін
"Реал" продає Луніна: іспанці назвали ціну за українського воротаря
16:23
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Так звані елітні підрозділи армії РФ не хочуть йти на передову, - Гуменюк
16:04
машина для підготовки ґрунту для розмінування
В Україні сертифікували першу машину для розмінування українського виробництва
16:02
OPINION
Олег Манчура
Штраф на 51 гривню за Лєпса. Цей мудак тупо рже
15:46
Каховська ГЕС
В Укргідроенерго розповіли, скільки часу знадобиться на відбудову Каховської ГЕС
15:43
СБУ повідомила про підозру ще одному російському воєнкору
Виправдовував збройну агресію РФ та закликав до змін кордонів України: проросійському воєнкору оголосили підозру
15:42
єОселя
"єОселя": у Дії розширили список тих, хто може отримати пільговий кредит на житло
15:37
МЗС Польщі
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через інцидент з гелікоптерами
15:33
Київська ОВА уклала меморандум про співпрацю з ГО "Мрія дітей України": спільно допомагатимуть родинам загиблих героїв
15:27
Оновлено
Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, залп 12 "калібрів"
15:27
Міністерство оборони
Міноборони судитиметься з Держаудитслужбою через рішення по постачальниках
15:20
Ексклюзив
Білогорівка
РФ не припиняє штурмувати Білогорівку на Луганщині ні на хвилину, - голова ОВА Лисогор
15:02
На фото: посли G7
Обрання голови НАЗК, відновлення декларування майна, посилення САП та АРМА: посли G7 зробили заяву щодо відбудови України
14:57
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску
Відповідь на неповагу Москви: очільник МЗС Молдови прокоментував скорочення кількості дипломатів із РФ
14:49
вимкнення електроенергії
В Україні впродовж доби двічі відключалась електролінія через аварію в Білорусі
14:42
HRdays2023
Виклики для управлінців персоналом: у Києві відбувся форум HR Days 2023
14:40
Ексклюзив
ЗСУ
Окупанти нервують, бо не знають, на якій ділянці фронту ЗСУ застосують досі не залучені резерви, - військовий експерт Селезньов
14:10
На фото: ДБР
Військовослужбовці-депутати Київради рік не з'являлися на військову службу: оголошено підозру екскомандиру, який їх відрядив
14:07
балтійський флот росії
Росія розпочала військово-морські навчання у Балтійському морі
14:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чим шкідливі заяви про "українці заслужили війну"?
13:59
Збір на дрони для контрнаступу
13:49
Ердоган Путін
У Ердогана заявили про домовленість із Путіним щодо візиту до Туреччини
13:35
ПВК Вагнера
Найманці ПВК Вагнера будують укріплення на полігоні в Білорусі, - Радіо Свобода
13:34
зерно, зерновий термінал
Посол США в ООН про зернову угоду: бачимо ознаки зацікавленості РФ у поверненні до дискусій
13:13
Петр Павел
Президент Чехії дозволив 14 громадянам вступити до ЗСУ
12:59
Андрій Єрмак
Єрмак назвав три рівні стратегії України щодо реалізації Формули миру і мету зустрічі в Саудівській Аравії
12:59
Трамп
Трампу висунули федеральне звинувачення у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року
12:50
Ексклюзив
Карта заставочна_0108
Карта бойових дій за період 26 липня 1 серпня: ЗСУ здобули нові успіхи на півдні та відбились на Луганщині
12:45
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
ВМС України про удар по кораблях Чорноморського флоту РФ: не маємо жодного стосунку, не озброєні такими дронами
12:45
Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський
У МЗС Польщі заявили, що відносини з Україною зараз "є не найкращими"
12:38
Сенат США
Сенатори США запропонували законопроєкт на підтримку енергетичної інфраструктури України та ЄС
12:24
Укренерго
Укренерго заявило про зниження потужності атомної генерації: один із енергоблоків АЕС вивели у плановий ремонт
12:24
Маріуполь
Вийшов український трейлер документального фільму "20 днів у Маріуполі"
12:20
СБУ затримала двох харків'ян, яких підозрюють у коригуванні ворожих ударів по місту
СБУ затримала двох харків'ян, яких підозрюють у коригуванні ворожих ударів по місту
12:06
На Сумщині ДСНС врятували більшу частину унікальних гравюр
Під час атаки РФ на Сумщину 29 липня вдалося врятувати більшу частину унікальних гравюр, присвячених Голодомору
12:03
Маріуполь
Росіяни привозять студентів з РФ на окуповані території України для пропагандистських заходів, - ЦНС
12:03
OPINION
Віталій Гайдукевич
Імітація смислу: Що таке Жінка З Мечем?
11:55
На фото: скрін застосунку Bandura App
Застосунок Bandura App, де можна зіграти на українських інструментах, встановили понад 220 тис. користувачів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV