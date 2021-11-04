Дружину Семенченка викликали на допит через справу про "розкрадання" коштів благодійного фонду батальйону "Донбас"

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра (5 листопада – ред.) мене викликають на допит в СБУ на пров. Аскольдовий, 3а. Впевнена, слідчий вручить клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Всі мої свідчення в них вже є, бо справа розглядалася і Нацполіцією в 2016, і військовою прокуратурою в 2017 році", - написала вона.



Довідка: Благодійний фонд допомоги батальйону "Донбас", керівником якого є Дмитро Кічук, займається допомогою військовослужбовцям 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" і сім'ям тих військовослужбовців, які зазнали поранень або померли під час виконання своїх обов'язків по захисту Вітчизни.









Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру дружині Семена Семенченка, яка начебто вкрала з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас" 150 тисяч грн і витратила їх на власні потреби, не пов’язані з діяльністю організації.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb