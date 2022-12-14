Дуже мала ймовірність, що судді ОАСК потраплять до суду, який його замінить, - голова ради громадського контролю НАБУ
Судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва зберігають свій статус, але позбавлені повноважень на роботу
Про це в ефірі Еспресо заявив голова ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук.
"Дуже багато людей бояться, що через пів року ми побачимо Вовка у іншому місці. Якби план влади був рятувати Вовка та його угруповання, я б на місці президента просто звільнив Вовка і все. Ви зберігаєте структуру, але найтоксичнішу людину типу відставляєте. Насправді людина зберігає владу і можна сказати, що санкції проти Вовка запровадили і всі його відсторонили", - зазначив він.
Савчук додав, що тут - розформували весь суд, а це значить, що "він та його друзі по суду не мають жодних справ на руках"
"Їх влада йшла від того, що вони можуть вирішити у першій інстанції будь-яке питання. Суду немає, справ немає і тепер гроші заносити не їм. Я б сказав, що дуже мала ймовірність, що вони потраплять в такий же новостворений суд і повернуться до роботи. Занадто багато було зроблено, щоб вони не змогли повернутися в статус кво. Рада проголосувала за ліквідацію суду плюс справи НАБУ проти членів суду плюс санкції США проти голови суду. Я думаю, що це будуть неприпустимі піар-втрати для президента - повертати все як було", - наголосив очільник РГК НАБУ.
На його думку, такого не станеться.
"Для нашої влади типово - щось почати і щоб це зависло в повітрі. Я вважаю, що з суддями ОАСКу буде щось подібне відбуватися. Вони з одного боку судді, а з іншого - без суду та справ. Я думаю, що так довго триватиме. Для того, щоб позбавити їх статусу судді - необхідно доформувати Вищу раду правосуддя, доукомплектувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Я думаю, що цього довго не буде, тому ці судді будуть "в повітрі". В такому стані вони не можуть нічого робити - ні розглядати справи, ні виносити рішень. У них немає жодних повноважень", - зазначив він.
Савчук прокоментував думку, що відповідно до закону під час воєнного стану не можна припиняти повноважень судів.
"Фішка в тому, що вони не звільнені. Я не певний щодо тонкощів, але провести закон про розформування суду можна. Все що було зроблено, зроблено відповідно до закону. Вони суддями залишаються - прикро, що вони продовжують отримувати зарплату", - підсумував очільник РГК НАБУ.
- 13 грудня Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, того ж дня президент Володимир Зеленський підписав закон
- У ОАСК заявили, що "це рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу".
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