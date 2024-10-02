Суд в Києві не задовольнив позов в. о. директорки музею Голодомору Гасиджак щодо цькування за зовнішність

Про це повідомила Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем".

"Сьогодні стало відомо про рішення, яке Голосіївський районний суд міста Києва прийняв у справі про захист гідності та ділової репутації, визнання інформації дискримінаційною та недостовірною та відшкодування шкоди в.о. директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак. Торік влітку її професійні якості поставили під сумнів у зв’язку з її зовнішністю. Рішенням суду відмовлено у задоволенні позовних вимог", - ідеться у повідомленні.

Захист в. о. директорки музею подаватиме апеляцію на рішення суду.

"Коментувати рішення поки зарано, ми чекаємо повний текст, щоб проаналізувати мотивувальну частину, але вже готуємося до його оскарження в апеляційному суді", — висловилася адвокатка Лесі Гасиджак Оксана Гузь.

Вона нагадала, що торік юрист Клим Братківський публічно принизив Гасиджак, заявивши, що вона не може керувати музеєм Голодомору-геноциду через свою надмірну вагу.

Захист посадовиці намагався довести в суді, що розповсюджена в публічному просторі інформація стверджувального змісту призвела до формування негативного образу про позивачку як науковицю, громадську активістку, що завдає шкоди її діловій репутації та негативно впливає на її професійну діяльність. Також у позовній заяві твердження Братківського було названо формою тривалого дискримінаційного переслідування.

"Тема дискримінації складна, але можлива до опанування та побудови загальноприйнятих правил і норм поведінки, які не будуть обмежувати людину за будь-якими ознаками та порушувати її права", - зазначила Оксана Гузь.

Вона наголосила, що позитивне рішення в цій справі буде важливим для зміцнення демократичного суспільства.

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