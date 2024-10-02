Суд в Києві не задовольнив позов в. о. директорки музею Голодомору Гасиджак щодо цькування за зовнішність
Голосіївський районний суд Києва не задовольнив позов в. о. директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак щодо бодішеймінгу
Про це повідомила Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем".
"Сьогодні стало відомо про рішення, яке Голосіївський районний суд міста Києва прийняв у справі про захист гідності та ділової репутації, визнання інформації дискримінаційною та недостовірною та відшкодування шкоди в.о. директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак. Торік влітку її професійні якості поставили під сумнів у зв’язку з її зовнішністю. Рішенням суду відмовлено у задоволенні позовних вимог", - ідеться у повідомленні.
Захист в. о. директорки музею подаватиме апеляцію на рішення суду.
"Коментувати рішення поки зарано, ми чекаємо повний текст, щоб проаналізувати мотивувальну частину, але вже готуємося до його оскарження в апеляційному суді", — висловилася адвокатка Лесі Гасиджак Оксана Гузь.
Вона нагадала, що торік юрист Клим Братківський публічно принизив Гасиджак, заявивши, що вона не може керувати музеєм Голодомору-геноциду через свою надмірну вагу.
Захист посадовиці намагався довести в суді, що розповсюджена в публічному просторі інформація стверджувального змісту призвела до формування негативного образу про позивачку як науковицю, громадську активістку, що завдає шкоди її діловій репутації та негативно впливає на її професійну діяльність. Також у позовній заяві твердження Братківського було названо формою тривалого дискримінаційного переслідування.
"Тема дискримінації складна, але можлива до опанування та побудови загальноприйнятих правил і норм поведінки, які не будуть обмежувати людину за будь-якими ознаками та порушувати її права", - зазначила Оксана Гузь.
Вона наголосила, що позитивне рішення в цій справі буде важливим для зміцнення демократичного суспільства.
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