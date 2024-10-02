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Аналітика

Міжнародний форум оборонних індустрій, та як проходить бойове тестування нового засобу кіберзахисту та електронної боротьби "Ай-Петрі СВ". Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Марина Клюєва
2 жовтня, 2024 середа
21:15
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

У Києві проходить Міжнародний форум оборонних індустрій. Водночас на фронті українські захисники тестують новий засіб кіберзахисту та електронної боротьби "Ай-Петрі СВ"

Зміст

Міжнародний форум оборонних індустрій

На тлі Міжнародного форуму оборонних індустрій, який проходить в Києві за участю представників 30 держав, 168 іноземних та 115 українських оборонних компаній та асоціацій. Чому кажу, що проходить, дійсно вчора був основний базовий день, але сьогодні тривають зустрічі і також показ окремих зразків української зброї на полігонах, куди поїхали іноземні компанії дивитися, як працює українська зброя. 

Цей захід, як і минулого року, організовували Міністерство оборони, Мінстратегпром і Міністерство закордонних справ України. Скажу про враження від заходу від наших експертів Defense Express, які там побували: враження позитивні, як кажуть, яблуку не було де впасти, дійсно є прогрес у порівнянні з минулим роком, коли такий захід проводили вперше. І зараз багато виробників закордонних компаній знають вже своїх партнерів, сприймають роботу в Україні як зрозумілу бізнесову ціль, і дійсно готові розвивати спільні проєкти. Хоча з кожним із таких проєктів є свої нюанси, і такі ділові зустрічі дозволяють дещо прискорити динаміку їхньої реалізації. 

Президент України відкривав Форум, наводив оптимістичні приклади для підтвердження прогресу в нашій оборонній промисловості. Він казав про те, що Україна наростила виробництво боєприпасів для артилерії, мінометів, казав про те, що Україна може виробляти 4 мільйони безпілотників на рік і вже уклали контракти на виробництво 1,5 мільйони дронів цього року. А також про те, що українські захисники вже використовують далекобійний дрон "Паляниця", що нова балістична ракета успішно пройшла, як сказав президент, льотні випробування. Що Україна має комплекси “Нептун”, які активно використовують, і  що виготовляють САУ “Богдана” в значній кількості, і розширюють ремонтну базу для техніки. 

Загалом в межах цього форуму було підписано декілька цікавих документів із міжнародними партнерами. З того, що відомо, насамперед можна сказати, що європейський конгломерат KNDS, який об'єднує німецьку компанію Krauss-Maffei Wegmann і французьку компанію Nexter, заявив про відкриття офісу і потужностей в Україні. Насамперед все-таки йдеться ймовірно про офіс. Це важливо, оскільки близько 800 зразків зброї німецької і французької, яка використовується Збройними силами, потребує обслуговування. Це і Panzerhaubitze 2000, і САУ Caesar, і Leopard 1, Leopard 2 - все це якраз підпадає під зону компетенції цього консорціуму. І сподіваємося, що обслуговування буде швидшим на території України. 

Також KNDS заявляє про те, що буде виготовляти боєприпаси для України і в Україні. Питання боєприпасів взагалі дуже цікаве, тому що одразу декілька компаній заявили про готовність здійснювати виробництво боєприпасів в Україні. Ми знаємо про Rheinmetall, на Форумі оборонних індустрій було сказано про те, що Українська бронетехніка і чеська компанія Czechoslovak Group так само оголосили, що з наступного року будуть виготовляти 155-міліметрові боєприпаси в Україні в обсязі 100 тисяч, а у 2026-му - 300 тисяч. 

Про боєприпаси говорила також одна з американських компаній, доволі потужна компанія, яка здійснює, до речі, оснащення снарядів тротилом. Це та компанія, яка, власне, споряджує ті боєприпаси, які президент України бачив у Пенсильванії. Так що в будь-якому разі ця боєприпасна складова доволі показова. Коли говоримо про американські складові, то було заявлено, що американська компанія AeroVironment разом з українською компанією буде виготовляти в Україні  боєприпаси Switchblade 600. Тобто фактично є позитивні зсуви, які пов'язані зі збільшенням кількості проєктів, в межах яких будуть виготовляти зброю для потреб Збройних сил України. 

Міністр оборони Умєров, який прийшов десь на другу частину цього заходу, сказав про те, що вже інвестовано понад 4 мільярди доларів у виробництво української промисловості, і наступного року планують ці показники збільшувати. Пріоритет буде за вітчизняними дронами і далекобійною зброєю. І Умєров розказав про те, що до кінця року чи наступного року ви почуєте про ракетобудівну програму. Це мене дещо здивувало, тому що насправді у нас є дві державні програми -  це боєприпасна програма і програма ракетна, яка реалізується, там є низка проєктів, про які ми знаємо. Можливо, міністр оборони мав на увазі, що буде розширена ця програма за рахунок включення туди нових проєктів. 

І що цікаво, Умєров сказав про те, що закордонним компаніям пропонують багаторічні контракти на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння. Багаторічні контракти - це те, за що зараз б'ються саме українські компанії, аби мати прогнозовані замовлення від нашого Міноборони. І сподіваюсь, що такі перспективи будуть не лише перед закордонними компаніями, але і перед українськими. 

І, звісно, йшла мова про те, що треба більше грошей для наших виробників озброєння. Зокрема, що ми можемо виробляти на 10 мільярдів доларів, потенціал - на 20 мільярдів, щоб країни шукали можливість замовлення зброї в Україні, у наших виробників. Так це робить, зокрема, Данія, знаємо приклади з САУ "Богдана", які закуплені саме за гроші Данії, і ці проєкти розширюються. 

Комплекс "Ай-Петрі СВ"

І на тлі цього, звісно, цікаво, що окрім таких проєктів, які реалізують за державні гроші або за гроші іноземних інвесторів, є проєкти, які втілюються, власне, за українські гроші. І тут згадаємо про такий комплекс під назвою “Ай-Петрі СВ”. Це перспективний український комплекс кіберзахисту та радіоелектронної боротьби. Він розроблений українською компанією без фінансування з боку держави, інвестиції в сумі 150 мільйонів гривень зробив у цей проєкт Петро Порошенко. 

Були повідомлення, що перша система проходить вже бойове тестування, а ще низка систем у замовленні - для того, щоб вони діяли на інших напрямках фронту, після того, як їх опанують наші військові.

Про те, який ефект від комплексу "Ай-Петрі СВ" на полі бою, знає офіцер відділу протидії технічним розвідкам на позивний "Дон". 

"Наше основне завдання - це недопущення або перешкода кінетичного та вогневого ураження наших Сил оборони через дію безпілотних літальних апаратів противника, виявлення та подавлення БПЛА противника. Тому акцентуємо увагу, що ми не тільки займаємося радіоелектронною боротьбою, а виявленням та протидією як розвідувальних БПЛА, так і ударних", - зауважив військовий. 

Він розповів про особливості Ай-Петрі СВ, тому що цей комплекс вважається багатоваріантним для використання, і має низку компонентів чи складових використання, які не мають інші комплекси розвідки і РЕБ. 

"По-перше, це здатність комплексу до удосконалення та швидкої модернізації. Зважаючи на основні тренди розвитку БПЛА, ефективність комплексу буде визначатись тим, наскільки він швидко може бути удосконалений, модернізований з метою відповідності протидії. Головне, реагувати на нові виклики, оскільки нові моделі ворожих БПЛА та їх модифікації з'являються чи не кожного тижня. Тому ми цьому повинні протидіяти і навчатися. Комплекс на сьогодні досить сучасний та відповідає вимогам щодо зручності експлуатації, він досить мобільний та простий для опанування використання. Він в собі поєднує функції як радіоелектронної розвідки, так і активного впливу на безпілотні апарати", - розповів офіцер відділу протидії технічним розвідкам.

Серед іншого Ай-Петрі СВ може боротися із розвідувальними комплексами противника і з ударними комплексами ударними типу FPV. Військовий зазначив, що триває розвиток у сфері того, щоб впливати керовані авіаційні бомби ворога.

"Зараз ми розвиваємося в цьому напрямку, ми вивчаємо та вдосконалюємося. Звичайно, ми можемо впливати на систему навігації, проте ми не повинні забувати, що і ворог доволі таки швидко розвивається. Проте на керовані авіаційні бомби ми також можемо впливати та трішки коригувати їхню систему навігації в наш бік. Взагалі дуже багато факторів впливають на нашу роботу, починаючи від місцевості, та ще інші технічні характеристики, найефективніша дія до 10 кілометрів. Проте це може змінюватись, так само як і з висотою роботи тих самих БПЛА типу Ланцет, Орлан, Zala, Supercamp, так само і нашими можливостями, проте ворог швидко розвивається, але ми з ним ідемо в ногу і розвиваємося, і протидіємо доволі ефективно та приносимо великий результат на всіх ділянках фронту", - зазначив він. 

Також військовий розповів про можливість Ай-Петрі СВ знизити вплив на власні безпілотні засоби: "Це питання більш технічне, є дуже велика загроза спрацювання і реагування систем на свої борти та БПЛА. Застосування такого режиму є, проте він дуже рідко реалізується, бо є загроза впливу на власні БПЛА через насичення сигналів ефіру, тому це ускладнює ідентифікацію системи БПЛА свій-чужий. У небі літають безліч засобів одночасно - як  ударних дронів, так і розвідувальних".

За його словами, для того, щоб навчитися користуватися цим комплексом, достатньо декількох тижнів для людини, яка ніколи з цим не була пов'язана. Проте людині, яка в минулому була зв'язківцем або інженером, чи хоч якось була пов'язана з електронікою, для цього достатньо два дні - щоб опанувати і практикуватися на ділянках фронту.

Водночас військовий розповів, чи має ворог чим протидіяти. 

"Наш засіб є найсучаснішим, він зараз є прикладом - як для наших, можна сказати, конкурентних підрозділів братніх. Але також є прикладом для противника, вони такими ж системами протидіяти нашим БПЛА поки що не так ефективно можуть. Усі тренди визначає наш противник, останнім часом ефективно себе зарекомендували засоби радіоелектронної протидії та FPV-перехоплювачі. Практика є і доволі ефективна, це поточний тренд, який постійно змінюється, тому ми стараємося йти в ногу із новими технологіями. Можна сказати, що основний постановник наших завдань - це безпосередньо противник: як вони розвиваються, так і ми, і навпаки", - сказав офіцер відділу протидії технічним розвідкам.

Він розповів, що до його частини також відбувається рекрутинг, але є певні труднощі з обізнаними кадрами. 

"Рекрутинг, звичайно, відбувається, проте він не такий насичений, як в інших бригадах чи підрозділах. Наш напрямок доволі нелегкий саме в опануванні. Він дуже простий для обізнаної людини. Тому, щоб знайти такого спеціаліста, потрібно значно більше часу, щоб відфільтрувати та прийняти таку людину до себе в колектив і працювати. По-друге, людина повинна бути морально готова та стійка до різних непередбачуваних ситуацій", - додав військовий.

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