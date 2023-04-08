Це українською слово "хунвейбін" сприймається як матюк, але насправді китайською воно означає щось на кшталт "червона гвардія", "червона охорона", і це були студенти й старшокласники, які носили на рукавах червоні пов’язки. Організовані на поклик тодішнього китайського керівника Мао Цзедуна, вони допомагали старшим товаришам викорінювати "чотири пережитки": старі ідеї, стару культуру, старі звичаї, старі звички. Їх заохочували доносити на начальників, учителів і навіть батьків. Вони марширували вулицями, б’ючи в барабани, гонги й викрикуючи гасла, а деколи займалися самосудом і водили своїх жертв через місто, закутими у кайдани. Цей рух виник у Китаї у 1966-67 роках, проіснував недовго, але за його допомогою китайським комуністам вдалося провести так звану "культурну революцію".

Про тих хунвейбінів тепер мало хто згадує, та й мало хто пам’ятає. Але все це раптом виринуло на поверхню у зв’язку з фактом із біографії нинішнього китайського очільника. Бо ж виявляється, товариш Сі саме з того покоління, і ще й сам добровільно записався до цього войовничого загону, навіть попри те, що його батько, хоч і входив до найближчих соратників Мао, але на той час уже був репресований. Втім навіть приналежність до хунвейбінів не врятувала молодого Сі, як сина репресованого, від "трудового перевиховання" у провінції.

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Виявляється, товариш Сі саме з того покоління, і ще й сам добровільно записався до цього войовничого загону, навіть попри те, що його батько, хоч і входив до найближчих соратників Мао, але на той час уже був репресований

Звісно, хунвейбін на старість – це не те саме, що в молодості, нехай навіть і хунвейбін колишній. Тим паче ми ще не знаємо, чи бувають вони колишніми? До того ж на такій високій посаді?.. Натомість з його російським майже ровесником, ім’я якого на китайський манір могло б звучати як Пу, а на український як Ху*ло, давно уже все ясно. Хоча, якби він народився в Китаї, то, мабуть, також пішов би у хунвейбіни. Але він народився в сересер і тому пішов просто в "стукачі", відтак у КГБ, у президенти Росії... Далі всім відомо. Хіба що Міжнародний кримінальний суд, той, що у Гаазі і який видав ордер на його арешт, ще може додати якихось штрихів.

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Товариш Сі ще має шанс переконати світ, що загадкова китайська душа справді загадкова, принаймні, не рівня російській

І все б нічого, бо так чи інакше для Пу справа іде до Гааги, якби не ті їхні візити один до одного, обмін люб’язностями та заявами "спина до спини" на тлі розв’язаної Росією війни проти України... Однак і ми, і світ уважно спостерігаємо і судити будемо не за словами, а за справами. І товариш Сі ще має шанс переконати світ, що загадкова китайська душа справді загадкова, принаймні, не рівня російській. І коли російські загарбники зазнаватимуть в Україні поразки, китайські товариші й справді повернуться до них спиною. Бо ж різні світи, різні долі, нехай і обидва з покоління хунвейбінів.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

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