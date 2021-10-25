Джонсон у розмові з Путіним нагадав про важливість суверенітету України

Про це повідомляє ВВС.

Джонсон заявив, що у двосторонніх відносинах з РФ зберігаються серйозні проблеми, включно із отруєнням у Солсбері у 2018 році.

"Прем'єр-міністр був чітким у визначенні, що поточні відносини Сполученого Королівства з Росією не є тими, яких ми прагнемо. Прем'єр-міністр також підкреслив важливість українського суверенітету", - йдеться у повідомленні уряду.

Розмова Джонсона та Путіна відбулася напередодні 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміни клімату у Глазго.