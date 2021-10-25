Джонсон у розмові з Путіним нагадав про важливість суверенітету України
У розмові із російським президентом Путіним британський прем'єр Борис Джонсон підкреслив важливість суверенітету України
Про це повідомляє ВВС.
Джонсон заявив, що у двосторонніх відносинах з РФ зберігаються серйозні проблеми, включно із отруєнням у Солсбері у 2018 році.
"Прем'єр-міністр був чітким у визначенні, що поточні відносини Сполученого Королівства з Росією не є тими, яких ми прагнемо. Прем'єр-міністр також підкреслив важливість українського суверенітету", - йдеться у повідомленні уряду.
Розмова Джонсона та Путіна відбулася напередодні 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміни клімату у Глазго.
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