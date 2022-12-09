Про це в ефірі Еспресо заявив військовий оглядач Денис Попович.

"Як свідчать певні російські джерела - є наказ Путіна - берегти техніку і не берегти людей. Вони будуть їх людськими масами кидати на позиції ЗСУ на певних напрямках. Паралельно берегти техніку для того, щоб намагатися створювати тиск людським м'ясом", - зазначив він.

За словами оглядача, така політика зумовлена санкціями та неможливістю більш-менш регулярно поповнювати свої війська технікою.

"Фактично, створюють стрілецькі підрозділи як у часи Другої світової війни. Такими людськими масами намагаються продавлювати нашу оборону на тих чи інших напрямках", - підсумував Попович.