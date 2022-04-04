ЄБРР заблокував свої кошти для Росії та Білорусі
Європейський банк реконструкції та розвитку офіційно заборонив доступ Росії та Білорусі до коштів банку, на такий крок банк пішов уперше
Про це член ради директорів ЕБРР від України Артем Шевальов повідомив у "Фейсбук".
"У ці темні часи важко говорити по позитивні новини, але вони все ж є. Рада керуючих офіційно затвердила застосування Статті 8.3 Статуту ЄБРР щодо зупинки доступу росії та білорусі до ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку", – написав Шевальов.
Він підкреслив, що банк ухвалив це рішення абсолютною більшістю голосів країн-акціонерв, яка представляє 94,85% голосів у капіталі банку.
Такий захід ЄБРР застосував уперше в історії, при цьому став першою міжнародною організацією, яка ухвалила таке рішення.
"Так, це ще не повне вигнання з цивілізованого світу для цих країн-злочинців, але дуже важливий перший крок до #CancelRussia", – прокоментував Артем Шевальов.
Нагадаємо, 28 лютого ЄБРР оголосив про закриття офісів у Москві та Мінську через війну в Україні.
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