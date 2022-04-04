ЄБРР заблокував свої кошти для Росії та Білорусі

Про це член ради директорів ЕБРР від України Артем Шевальов повідомив у "Фейсбук".



"У ці темні часи важко говорити по позитивні новини, але вони все ж є. Рада керуючих офіційно затвердила застосування Статті 8.3 Статуту ЄБРР щодо зупинки доступу росії та білорусі до ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку", – написав Шевальов.



Він підкреслив, що банк ухвалив це рішення абсолютною більшістю голосів країн-акціонерв, яка представляє 94,85% голосів у капіталі банку.



Такий захід ЄБРР застосував уперше в історії, при цьому став першою міжнародною організацією, яка ухвалила таке рішення.



"Так, це ще не повне вигнання з цивілізованого світу для цих країн-злочинців, але дуже важливий перший крок до #CancelRussia", – прокоментував Артем Шевальов.



Нагадаємо, 28 лютого ЄБРР оголосив про закриття офісів у Москві та Мінську через війну в Україні.