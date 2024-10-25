1,2 млрд грн з рахунків "Моршинської" замість держави може отримати конкурент: IDS Ukraine проти передачі компанії в тимчасове управління

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Компанію IDS Ukraine, яка виробляє "Моршинську", можуть передати в управління їхнім конкурентам лише на декілька місяців перед націоналізацією. Керівництво "Моршинської" заявляє, що це може зруйнувати компанію, вартість активів якої сягають 4,2 млрд грн, а рівень сплати податків складає близько 1 млрд грн щорічно. "Карпатські мінеральні води" входять до трійки найбільших виробників бутильованої води, але їхня частка на ринку приблизно 9%. Водночас у лідера галузі, IDS Ukraine, вона складає понад 40%. Таким чином "Карпатські мінеральні води" можуть отримати монополію на ринку.

"Відповідно, "Карпатська джерельна" де-факто отримає контроль над часткою ринку в розмірі 50%. Коли ти володієш такою великою часткою ринку, то можеш диктувати свої умови на ринку, можеш диктувати умови дистрибуції, постачання та продажі мінеральної води. Беззаперечно, "Карпатська джерельна" може використати таку велику частку на ринку для того, щоб посилити свій актив, послабити "Моршинську" і також послабити інших конкурентів", – сказав адвокат компанії, партнер "АО Назар Кульчицький та партнери" Маркіян Бем.

За словами менеджменту IDS, якщо Антимонопольний комітет ухвалить рішення, що "Моршинською" керуватиме її конкурент, крім загрози монополізації ринку, це може також суттєво знецінити компанію та завдати шкоди державі. До того часу, коли майно перейде у державну власність, будуть розтрачені кошти компанії. А це близько 1,2 млрд грн, більша частина яких перебуває на рахунках ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та головної компанії групи IDS Ukraine ПрАТ "ІДС" — контроль саме над цими компаніями прагне встановити управитель, добиваючись згоди АМКУ. Тож існує великий ризик, що держава замість багатомільйонної корпорації з високою інвестиційною привабливістю, ймовірно, отримає компанію, яка потребуватиме шалених вкладень для відновлення її нормальної роботи.

"Якщо ВАКС приймає рішення конфіскувати цей актив, держава отримує компанію, яка динамічно розвивається, яка має лідерські позиції, і, відповідно, зможе або продати цю компанію, або утримувати у державній власності, отримувати сотні мільйонів дивідендів", - сказав член Ради директорів IDS Ukraine, директор з юридичних питань та економічної безпеки Вадим Вичка.

Правники закликають Міністерство юстиції втрутитися в ситуацію. Найперше – заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів управителю-конкуренту. А Антимонопольному комітетові – зупинити розгляд справи щодо концентрації. Також юристи пропонують залишити статус-кво для IDS Ukraine на декілька місяців, які залишились до рішення Вищого антикорупційного суду щодо передачі компанії державі.

Нагадаємо, Мін'юст подав позов ВАКС, в якому просить стягнути в дохід держави 100% корпоративних прав усіх семи компаній групи IDS Ukraine, серед яких ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" та інші компанії групи. Тоді як конкурент-управитель, заявку якого на концентрацію розглядає АМКУ, прагне відхопити від групи IDS Ukraine лише два ключових активи, що повністю зруйнує діяльність компанії й зведе нанівець її цінність для держави.