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Безпілотник на ім'я "Смерть": що таке MQ-9 Reaper і чому цей БПЛА є найбажанішим озброєнням для України

Роман Яворський
25 жовтня, 2024 п'ятниця
17:11
Пояснюємо MQ-9 Reaper

У травні 2024 року американське видання Politico повідомило, що з-поміж усього озброєння, яким Україна досі не володіє, перше місце у списку побажань офіційного Києва щодо військової допомоги посідає американський безпілотник-розвідник MQ-9 Reaper

Зміст

Що таке MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний модульний безпілотний літальний апарат, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. MQ-9, здатний літати на великі відстані, відстежувати й атакувати цілі на землі. Він був створений на базі дрона MQ-1 Predator для військово-повітряних і військово-морських сил США, а також для ВПС Великої Британії. Порівняно з "предатором", Reaper має вп'ятеро більшу вантажність, що дозволяє йому використовувати значно ширший діапазон зброї.

Назва Reaper з англійської дослівно перекладається як "жнець". Однак навряд чи розробники БПЛА надихалися сільським господарством. Річ у тім, що в англійській мові є вираз Grim Reaper (дослівно – "похмурий жнець"), яким зазвичай називають персоніфікований образ Смерті – моторошне і негарне створіння чи скелет, зазвичай із косою, що символізує раптовість смерті.

MQ-9 Reaper

Фото: gettyimages

Перший політ MQ-9 Reaper відбувся 2 лютого 2001 року. Перший Reaper був поставлений ВПС США у 2007-му, того ж року "женці" вже виконували бойові завдання в Афганістані. Також ці дрони використовували під час операцій в Іраку, Сирії та Ємені. Безпілотник також використовують для патрулювання американсько-мексиканського кордону. MQ-9, за даними медіа, використали під час ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році, також застосовувались під час ліквідації кількох лідерів "Аль-Каїди" в Афганістані та Ємені.

"Ріперів" можна використовувати для розвідки, спостереження та безпосередньої підтримки з повітря, рятувальних місій, точного удару по рухомій цілі, спостереження за конвоями, розчищення маршруту, авіаційного наведення тощо.

Станом на травень 2021 року ВПС США експлуатували понад 300 безпілотних літаків MQ-9 Reaper. Прогнозованим кінцем терміну служби парку літаків MQ-9 в Штатах https://www.defensenews.com/air/2021/05/26/get-ready-for-another-fight-over-the-future-of-the-mq-9-reaper/називають 2035 рік. 

Тактико-технічні характеристики MQ-9 Reaper

  • Довжина – 11 м,
    Висота – 3,8 м,
    Розмах крил – 20 м,
    Маса порожнього – 2223 кг,
    Максимальна злітна маса – 4760 кг,
    Крейсерська швидкість – 313 км/год,
    Максимальна швидкість – 482 км/год,
    Практична стеля – 15 км,
    Дальність польоту – 1900 км (до 2575 км, залежно від модифікації),
    Максимальна тривалість польоту – до 28 год,
    Потужність двигуна – 910 к.с.
    Вартість – $16-32 млн.

MQ-9 Reaper

Фото: gettyimages

Що відомо про MQ-9 Reaper

Загалом MQ-9 Reaper – це не лише дрон, а ціла система. Авіаційний комплекс складається з безпілотного літака, оснащеного датчиками та озброєнням, наземної станції управління, захищеної лінії зв’язку Predator Primary Satellite Link, системи підтримки та команди операторів, розповідає про "ріпера" видання АрміяInform. Екіпаж складається з командира-оператора та помічника, який відповідає за наведення та роботу з датчиками.

MQ-9 Reaper

Фото: gettyimages

Головним завданням MQ-9 вважають не стільки ударні функції, як розвідувальну діяльність. 

"Ефективну реалізацію цієї функції та високу витривалість польоту забезпечують економічний двигун, великий запас палива, гарне співвідношення потужності та ваги, широкий набір датчиків", – йдеться в матеріалі.

Шасі "ріперів" мають три стійки – одну спереду та дві ззаду. Кожна з них оснащена гальмівними системами. Літальний апарат можна розібрати та завантажити в єдиний контейнер. Всю систему можна перевозити на американському транспортному літаку C-130 Hercules.

Для пошуку цілей та навігації "жнець" використовує дві окремі системи. Першою є багаторежимний радар високої роздільної здатності AN/APY-8 Lynx, здатний здійснювати картографування місцевості та виявляти цілі, що рухаються – як на тлі землі, так і на поверхні моря. Друга система – Raytheon AN/ASS-52(V). Це оптико-електронна прицільна станція, оснащена лазерним далекоміром-цілевказником, що може працювати і при денному світлі, і в інфрачервоному діапазоні. 

Серед інших видів обладнання, що їх можна встановити на Reaper, систему попередження, що реагує на опромінення ворожими радарами, датчик EO/IR MTS-B для відстеження балістичних ракет, а також Gorgon Stare ("Погляд Горгони") – сенсорну систему з дев’ятьма відеокамерами, що забезпечують сферичний огляд всього простору навколо безпілотника. Gorgon Stare призначена для довгострокового огляду значних площ. З висоти 7600 метрів вона здатна повністю контролювати все, що відбувається в невеликому місті.

Озброєння MQ-9 Reaper

За класифікацією ВПС США, MQ-9 Reaper належить до розряду "мисливців-убивць" – літаків, здатних вистежувати ціль та знищувати її. "Ріпер" має сім точок підвіски – одну в центрі під фюзеляжем, а ще шість під крилами, по три з кожного боку. На внутрішніх можна кріпити до 680 кг, у середніх до 340 кг, а на зовнішніх – до 68 кг. Останні модифікації MQ-9 розраховані на 9 підвісок.

Головним калібром безпілотника є ракета AGM-114 Hellfire. Стандартний MQ-9 має на озброєнні  чотири таких ракети, закріпленими на середніх точках підвіски. Ці порівняно неважкі ракети (50 кг) мають дальність польоту до 8–11 кілометрів і є достатньо потужні, щоб знищити будь-який вид ворожої бронетехніки. 

MQ-9 Reaper

Фото: gettyimages

Також "жнець" може використовувати британські малогабаритні ракети Brimstone (до 18 боєприпасів), кориговані авіабомби, вагою до 230 кг, для потужніших ударів (лише на внутрішні точки підвіски) чи керовані ракети "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder і AIM-92 Stinger (можуть встановлюватись на зовнішніх точках підвіски), дальністю до 35 км.

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Стандартним набором озброєння вважають дві кориговані авіабомби та чотири AGM-114 Hellfire.  Максимальне завантаження становить 12-14 ракет. Бортове обладнання дозволяє відстежувати до 12 цілей одночасно, випускаючи ракети кожні 0,3 секунди.

Оновлення MQ-9 Reaper

Над удосконаленням і покращенням можливостей "летючої смерті" постійно працюють. Так у 2022 році Defense Express повідомляв про збільшення далекобійності вдвічі.

"Функція "ввалити щонайменше на вдвічі більшу відстань" для безпілотника MQ-9 має бути надважливою, бо значно підвищить його живучість під час "полювання" та ударів по важливих цілях – тим паче, що останнім часом у ПС США говорять про скорочення операцій MQ-9 Reaper саме через його вразливість "у конфліктах високого рівня" – йшлося в статті.

У випадку "ріпера" йшлося про підвищення далекобійності із 8-11 до 16-22 км.

Про ще одне вдосконалення MQ-9 Reaper у 2023 році розповідав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Йшлося про те, що безпілотник навчили автоматично відходити на запасний аеродром, сідати з більшою масою та літати при сильнішому боковому вітрі.

"Оновлена версія стала здатною здійснити автоматичну посадку на іншому аеродромі у випадку несприятливих погодних умов, пошкодження посадкової смуги на основному аеродромі чи зміни місії. Інформацію щодо зміни аеродрому оператор може вносити під час польоту безпілотника. БПЛА може здійснити посадку навіть на незнайомому аеродромі, адже після оновлення він не потребує наявності наземної станції управління на запасному аеродромі, а використовує засоби управління супутниковим зв’язком. Для цього він спочатку вивчає місцевість за допомогою сенсорів, а згодом здійснює посадку в автоматичному режимі", – пояснив військовий експерт.

У травні того ж року MQ-9 Reaper, під час навчань ВПС США, вперше здійснив зліт та посадку з шосе, а не з авіаційної бази.

MQ-9 Reaper в Україні

"MQ-9 Reaper був і залишається основним ударним дроном, який сьогодні перебуває на озброєнні американської армії. Очевидних суперників у своєму класі й щодо завдань MQ-9 просто не має", – пише про "женця" АрміяInform.

Крім США, ці дрони перебувають на озброєнні армій Великої Британії, Франції, Туреччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Японії. А от Україна, попри те, що вважає Reaper своїм пріоритетом, досі не може домогтися передачі безпілотника. 

І це при тому, що ще на початку 2023 року виконавчий директор компанії-виробника General Atomics Лінден Блю, пропонував українській владі придбати два бойові дрони MQ-9 Reaper за символічну суму в один долар. Звісно, витрати в українців все одно були б ($10 мільйонів на доставляння Reaper та $8 мільйонів на рік на технічне обслуговування). Однак головною перепоною, щоб втілити таку цікаву угоду в життя стала позиція оборонного відомства США, яке має дозволити передачу безпілотників. 

Оглядачі Defense Express називали цю ситуацію "дивною і таємничою", а аргументи Пентагону щодо того, що Reaper можуть збити - "абсурдними". 

"Сам аргумент не передавати MQ-9 Reaper для ЗСУ зі сторони США виглядає також дивним хоча б тому, що БПЛА якраз створені для того, щоб діяти у зонах високого ризику, із високим рівнем насичення засобами ППО та іншими загрозами. Врешті, аргумент про можливість збиття як причину відповісти "ні" Україні в запиті на MQ-9 Reaper міг би звучати обґрунтовано, якби тут йшлося про дефіцитний зразок ОВТ, де втрата кожного екземпляру може бути проблемою. Але ні, тут ситуація рівно навпаки. Наприклад, у квітні 2023 року Пентагону вже нагадували про півсотні MQ-9 Reaper, які все одно виводяться з експлуатації, і котрі цілком можна було б передати для ЗСУ як доповнення F-16", – йдеться в матеріалі.

Що зрозуміло – що такий потужний безпілотник точно знадобився б зараз ЗСУ – щоб розширити можливості виявляти об’єкти армії РФ за лінією фронту, а також покращити ефективність роботи HIMARS та інші ракетних систем в строю ЗСУ. Наразі з дронів, хоч якось схожих до "ріперів" в Україні використовували Bayraktar TB2. Однак турецький БПЛА значно програє "женцям" у характеристиках. Наприклад, MQ-9 Reaper дальність "ріпера" 1900 км, а в "байрактарів" – лише 150 кілометрів. Швидкість американського дрона фактично вдвічі вища, ніж у турецького. 

Наразі Україна намагається продавити питання з постачаннями MQ-9, як це раніше вдавалося з багатьма на той час недосяжними видами озброєнь, як-от танки, ракетні системи чи винищувачі. Тим паче, що Reaper має ще одну перевагу – він нескладний в опануванні й після принципового рішення може блискавично з'явитися на фронті. Скажімо, у Великій Британії тривалість програми навчання на цей дрон складає 3,5 місяця.

Американський ударний безпілотник MQ-9 Reaper. Відео: Haci Productions

Теги:
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Новини
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Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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